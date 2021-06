Sunport Power: Drei neue MWT-Panels glänzen auf der SNEC

Nach viermonatiger Installation und Test wurde das erste industrielle Off-Grid-Solarprojekt mit MWT-Licht und flexiblen Panels in Japan in Betrieb genommen und mit der Stromerzeugung begonnen. Mit Hilfe des angeschlossenen Stromspeichers wird diese Aufdach-PV-Anlage die darunterliegende Fabrik mit sauberem Strom zur Eigennutzung versorgen. „Wir realisierten ein komplett maßgeschneidertes Projekt vom vorläufigen Produktdesign bis zur späteren Installation […]...

Der weltweit anerkannte Solarmodulhersteller Sunport Power brachte kürzlich die leistungsstarke MWT C- und D-Serienmodule der zweiten Generation auf den Markt. Unter Nutzung der patentierten Metal Wrap Through (MWT)-Technologie lassen sich Sunports klassisches C6-II-Modul sowie das tiefschwarze D6-II-Modul leistungsstarker und flexibler einsetzen. Erhöhte Leistungsabgabe Die C6-II- und D6-II-Solarmodule der zweiten Generation wurden mehrfach aufgerüstet und verfügen […]...

Sunport Power, der weltweit erste MWT PV-Modulhersteller auf GW-Ebene, kündigte kürzlich die Optimierung seines flexiblen Modulprodukts S6 für den wachsenden GIPV-Markt an. Das S6 wurde 2018 eingeführt und ging später erfolgreich in die Pilotproduktion. Seitdem wurde das Produkt durch das F&E-Team von Sunport Power kontinuierlich aufgewertet und optimiert, um die unterschiedlichen Ansprüche von Kunden durch […]...

GCL System Integration Technology Co., LTD. (Shenzhen Stock Exchange Börsenticker: 002506) („GCL-SI“), ein Tochterunternehmen der GCL Group, Chinas führendem Energiedienstleister, hat an der SNEC PV Power Expo in Schanghai vier neue monokristalline und polykristalline Module mit integrierter Multi-Busbar-Technologie (MBB) präsentiert. Das Unternehmen hat ebenfalls bekannt gegeben, dass es den Schwerpunkt im selben Umfang auf beide […]...