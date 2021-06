Strompreise für Neukunden sind im ersten Halbjahr 2021 um 12,8 Prozent gestiegen

Weitere Artikel zum Thema::

Teurer Strom / Zum Jahreswechsel sind die Strompreise im Schnitt um 2,6 Prozent gestiegen Das kostet Strom in Deutschland… Der aktuelle Strompreis in Deutschland beträgt nach Stand von heute 34,71 Cent pro kWh in der Grundversorgung. Damit zahlt ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 1.215 Euro pro Jahr , wenn er Strom vom Grundversorger bezieht. Im Vergleich zum Dezember 2020 sind die Preise damit um 0,89 Cent […]...

Strompreis Studie – StromAuskunft analysiert Strompreise von 1437 Städten in Deutschland StromAuskunft.de hat die Strompreise für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh in 1437 Städten in Deutschland gemessen und analysiert. Die zentralen Ergebnisse sind: - Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh zahlt in der Grundversorgung im Durchschnitt 1080 Euro pro Jahr für Strom. Beim günstigsten Ökostromtarif liegt der Durchschnittspreis bei 790 Euro und beim günstigsten Anbieter bei 763 Eur...

Alternativanbieter senken Strompreise im 1. Halbjahr um fast vier Prozent Strompreissenkung in der Grundversorgung nur um ein Prozent / Im Westen fallen Strompreise stärker als im Osten / Über drei Prozent gesunkene Strompreise in Bremen und Bayern, nur 0,5 Prozent Senkung in Sachsen In den vergangenen sechs Monaten haben alternative Stromanbieter ihre Preise um durchschnittlich fast vier Prozent gesenkt. Die Grundversorgung ist im selben Zeitraum […]...

Stromstudie: Das kostet Strom in Deutschland – Wissenschaftliche Analyse der Strompreise für 6400 Städte in Deutschland (FOTO) Was kostet Strom in Deutschland? Wie haben sich die Strompreise in den letzten Monaten entwickelt? Und wo zahlen Haushalte am meisten bzw. am wenigsten für Strom? Regelmäßig analysiert das Verbraucherportal StromAuskunft (www.stromauskunft.de) die Strompreise für 6400 Städte in Deutschland und veröffentlicht diese in der Studie „Strompreise in Deutschland“. Dabei werden die Erkenntnisse tabellarisch sowie grafisch […]...