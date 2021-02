Starkes Team für gesunde, frische Luft

Erstellt von Presse Allgemein

Aufgrund der aktuellen Situation steht das Thema Gesundheit und Luftaustausch verstärkt im Fokus. Das bedarfsgesteuerte Lüftungsgerät freeAir 100 leistet einen erheblichen Beitrag zu gesundem Wohnklima, denn es schützt gleich dreifach: Vor Schadstoffen und Feinstaub, Infektionen und zu großer Trockenheit der Luft.

Die Steuerung des freeAir 100 erfolgt über 8 Sensoren u.a. für Feuchte, Temperatur sowie CO­­2 und bietet ein intelligentes Feuchtemanagement. Daher zeigt die langjährige Praxis, dass sich die Luftfeuchte im gesundheitlich optimalen Bereich zwischen 40 und 60% bewegt. Die neuen effektiven Zuluftfilter Protect plus mit der Filterklasse ePM 1 haben einen Abscheidegrad von 60% und sind Dank der Nanotechnologie besonders wirksam.

Somit ist gesunde, frische Luft immer gewährleistet und der Luftwechsel erfolgt vollautomatisch und nutzerunabhängig.

Echte Teamplayer: Wohnungszentrales Lüftungsgerät ergänzt mit Überströmer

Das mehrfach ausgezeichnete Lüftungssystem freeAir von bluMartin kombiniert die Vorteile von zentralen und dezentralen Anlagen. In der Regel kommt es mit nur einer Außenwandöffnung pro Wohnung und ganz ohne Zuluft-Leitungen aus. Ablufträume wie das Bad, werden direkt an das Außenwand-Lüftungsgerät freeAir 100 angeschlossen. Benachbarte Räume werden durch den intelligenten aktiven Überströmer freeAir plus, ganz ohne Leitungen, an die Wohnraumlüftung angebunden. Das vereinfacht die Planung und ? Dank durchdachter Rohbaukomponenten ? auch die Installation und Inbetriebnahme. So ergänzen sich freeAir 100 und freeAir plus zu einem perfekten Team ? ideal geeignet für Neubau und Sanierung.

Durch den effektiven Gegenstromwärmetauscher werden mehr als 90% der Wärme zurückgewonnen. Das Lüftungsgerät freeAir 100 ist für Passivhäuser zertifiziert, erfüllt die Förderanforderungen der KfW und hat Effizienz-Bestnote A+.

bluMartin entwickelt, produziert und vertreibt Frischluftsysteme mit Wärmerückgewinnung. Das bedarfsgeführte Lüftungssystem freeAir kombiniert die Vorteile dezentraler und zentraler Syste-me und ist sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung ideal geeignet. Das Lüftungsgerät freeAir 100 hat Energieeffizienz-Bestnote A+ und ist für Passivhäuser zertifiziert. 2018 wurde das freeAir-Lüftungssystem mit dem Component Award des Passivhaus Instituts für kostengünstige Lüftungslösungen im Wohnungsbau ausgezeichnet. 2019 erhielt das System den ICONIC AWARD: Innovative Architecture des Rats für Formgebung.

