Spende für die Region: technotrans übergibt Luftreiniger an drei lokale Einrichtungen

Erstellt von Presse Allgemein

Lokales Engagement für gesunde Innenräume: Die technotrans SE spendet drei mobile Luftreiniger vom Typ tt.air an Einrichtungen in der Region. Am heutigen Mittwoch übergab das Unternehmen die Geräte an Vertreter der St.-Nikolaus Grundschule in Sassenberg, der Freckenhorster Werkstätten GmbH sowie des Josephs-Hospitals Warendorf. Die besonders leisen Geräte mit H14-HEPA-Filter scheiden zuverlässig Viren, Pollen, Bakterien und andere Stoffe aus der Luft ab. Mit dem Einsatz der Luftreiniger reduzieren die Spendenempfänger nicht nur das Infektionsrisiko, sondern schaffen auch über die derzeitige Pandemie hinaus ein gesundes Raumklima.

Seit mittlerweile gut einem Jahr sorgt die Corona-Pandemie dafür, dass bundesweit zahlreiche Einrichtungen immer wieder schließen müssen oder nur stark eingeschränkt arbeiten können. Technische Lösungen sind jedoch eine effektive Unterstützung im Kampf gegen das Coronavirus ? das belegt unter anderem eine neue Studie der Uni Münster. Mit der Spende des Raumlüfters tt.air unterstützt technotrans regionale Einrichtungen mit einer solchen Lösung. ?Vor allem in diesen schwierigen Zeiten ist eine effektive und unbürokratische Hilfe wichtig ? insbesondere auf lokaler Ebene?, sagt Michael Finger, Sprecher des Vorstands der technotrans SE. ?Die Spende unserer Luftreiniger ist deshalb für uns eine Herzensangelegenheit.?

Mit der Freckenhorster Werkstätten GmbH und dem Josephs-Hospital Warendorf erhalten zwei der größten Arbeitgeber der Region einen der dringend benötigten Luftreiniger. Die Entscheidung für eine Spende an die St.-Nikolaus Grundschule in Sassenberg fiel aufgrund der familiären Verbindung zum Förderverein der St.-Nikolaus-Schule e.V.

Sassenbergs Bürgermeister Josef Uphoff, der an der Spendenübergabe teilnahm, lobt vor allem das regionale Engagement des Unternehmens: ?Ich schätze es sehr, dass sich technotrans bereits seit vielen Jahren sozial und gemeinnützig in unserer Region einsetzt. Diese Spende unterstreicht in meinen Augen die Verbundenheit zum Standort und ist angesichts der anhaltenden Pandemie eine sinnvolle Unterstützung.?

Luftreiniger tt.air: effektive Unterstützung

Stefanie Dilla-Kell, Leiterin der St.-Nikolaus Grundschule, betont den wichtigen Beitrag der Spende für mehr Sicherheit: ?Wir sind dankbar für die Spende. Das Gerät soll im Musikraum unserer Schule eingesetzt werden. Aufgrund der Raumgröße findet dort momentan ein Teil der Betreuung statt. Angesichts der Schulöffnungen und steigenden Infektionszahlen gibt uns das Gerät ein deutlich besseres Gefühl.? Dem pflichtet Herbert Kraft, Geschäftsführer der Freckenhorster Werkstätten GmbH, bei und weist auf die Probleme im Winter hin: ?Gerade in der kalten Jahreszeit ist das regelmäßige Lüften angesichts des Erkältungsrisikos schwierig. Der technotrans-Luftreiniger ist deshalb eine wirksame unterstützende Maßnahme.?

Ausgestattet mit einem H14-HEPA-Filter scheidet der tt.air Aerosole mit einer Partikelgröße von typischerweise 0,1 bis 0,3 Mikrometer zu 99,995 Prozent ab ? darunter Viren, Bakterien, Pollen, Schimmel und andere Stoffe. Somit ist der Raumlüfter auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie eine effektive Unterstützung. Zudem ist das Gerät sehr energiesparend und geräuscharm. Laut Rainer Budde, Kurator des Josephs-Hospitals Warendorf, ist das ideal für das Krankenhaus: ?Effektive Filterleistung, geringe Lautstärke und flexible Einsatzmöglichkeiten ? genau diese Eigenschaften brauchen wir in einer medizinischen Umgebung und sind deshalb froh, dass das technotrans-Gerät diese Anforderungen erfüllt.?

Professionelle Luftreiniger, die mit dem sogenannten H14-HEPA-Filter ausgerüstet sind, verringern das Risiko einer Corona-Virusinfektion über Aerosole effektiver als das Lüften von Räumen. Das belegt eine im Februar 2021 veröffentlichte Studie des Hygieneinstituts HYBETA im Auftrag des Universitätsklinikums Münster.

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern mit Hauptsitz in Sassenberg im Münsterland. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Das umfasst die energetische Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist das Unternehmen auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Die technotrans SE ist unter anderem in den Branchen Plastics, Energy Management (inklusive E-Mobilität und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print sowie Laser & Machine Tool Industry tätig. Darüber hinaus verfügt technotrans über ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Baustelleninstallationen, Wartungen, Reparaturen und 24/7-Ersatzteilbereitstellung umfasst. Seit dem Jahr 2021 treten die einzelnen Konzerngesellschaften technotrans SE, gwk Gesellschaft für Wärme Kältetechnik mbH, termotek GmbH, klh Kältetechnik GmbH, Reisner Cooling Solutions GmbH unter der gemeinsamen Dachmarke technotrans auf. Eine Ausnahme bildet die gds GmbH mit Sitz in Sassenberg, welche als Full-Service-Anbieter rund um die Technische Dokumentation weiterhin als eigene Marke Teil des Konzerns ist. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0X YGA) und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 190,5 Mio. Euro erzielt.

Weitere Artikel zum Thema:: Kühlsysteme für die E-Mobilität: technotrans zeigt Lösungen für Batterien und Schnelllader Garanten für die E-Mobilität: Die technotrans AG präsentiert auf der Battery Show vom 15. bis 17. Mai in Hannover Batteriekühlsysteme für Straßen- und Schienenfahrzeuge. Im Fokus stehen dabei die Serien- als auch kundenspezifische Systeme für Lithium-Ionen-Batterien, Ladekabel und Energieumrichter. technotrans stellt neben Kühlsystemen für stationäre Energiespeicher auch Systeme für das High-Power-Charging in Schnellladestationen vor. ?Unsere […]... E-Mobility-Lösungen: technotrans zeigt erprobte Batterie- und Ladekabelkühlung Die technotrans SE partizipiert weiter am Wachstumsmarkt Elektromobilität: Auf der diesjährigen Battery Show vom 7. bis zum 9. Mai in Stuttgart zeigt das Unternehmen qualifizierte Produktserien und kundenspezifische Kühl- und Temperiersysteme für Lithium-Ionen-Batterien, Ladekabel und Ladestationen. Im Fokus stehen neben Anlagen für Straßen- und Schienenfahrzeuge die stationären Systeme, insbesondere das High-Power-Charging. ?E-Mobilität wird zukünftig zentraler […]... Xylem fertigt Schutz-Visiere für lokale Einrichtungen am Wasserzähler-Standort Sensus in Ludwigshafen br /> Fertigung von 1.500 Kunststoff-Visieren pro Tag in Ludwigshafen Mit Xylem Watermark spendet Xylem insgesamt 200.000 Visiere weltweit Örtliche Pflegeeinrichtungen nehmen Hilfe dankbar an Der internationale Wassertechnologie-Anbieter Xylem produziert beim Tochterunternehmen Sensus am Standort Ludwighafen Gesichtsschilde, sog. ?face shields?, die weltweit an Krankenhäuser, Pflege- und Hilfseinrichtungen geliefert werden. Sensus stellt seit 129 Jahren hochwertige […]... Heizöl-Vertrieb mobene übergibt mit 15.000 Euro grösste Spende an Verein Lavia e.V. zur Trauerbegleitung Heizöl-Vertrieb mobene übergibt Jahresspende von 15.000 Euro an Lavia e.V. zur Trauerbegleitung Hamburg/Essen/Gelsenkirchen: Insgesamt 15.000 Euro spendete der Heizöl-Vertrieb mobene dem Verein zur Förderung von Familientrauerbegleitung Lavia e.V. Der in Gelsenkirchen ansässige Verein ist u.a. auch in die Betreuung der Hinterbliebenen des Germanwings-Absturzes eingebunden. mobene-Geschäftsführer Kai-Uwe Wittneben über die Motive für die Wahl des diesjährigen […]... InnoTrans 2018: technotrans verzeichnet steigende Nachfrage für Batteriekühlsysteme Die Elektromobilität gewinnt immer stärker an Bedeutung ? vor allem im Öffentlichen Personennahverkehr. Von diesem nachhaltigen Trend profitiert die technotrans SE als führender Anbieter von Batteriekühlsystemen für Schienenfahrzeuge: Auf der diesjährigen Verkehrstechnik-Messe InnoTrans in Berlin (18. bis 21. September) verzeichnete das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr ein abermals gestiegenes Interesse der Fachbesucher. Die Zahl der Messekontakte […]...