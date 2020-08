Speicher für Photovoltaik

TESLA Powerwall Speicher Beratung und INFO in Bayern Sie wollen Ihre Heizung tauschen oder Strom im Haus aus Photovoltaik erzeugen dazu einen TESLA Powerwall Speicher einbauen. Wichtig dabei ist eine vernünftige und neutrale Beratung. Speziell für Bayern ist die iKratos Solar und Energietechnik GmbH Ihr Freund und Ansprechpartner mit eigener Ausstellung und Beratung. iKratos Energie […]...

Photovoltaik SunPower & TESLA Powerwall 2 Speicher iKratos bietet die “TESLA – Sunpower Aktion” Solar & Speicher Diese SunPower PV Anlage passt auf jedes Haus und erzeugt jährlich ca. 5.000 – 6.000 KWh eigenen Strom. Ideal also für Hausbesitzer mit einer freien Dachfläche von ca 25-30 m² und einem Stromverbrauch von 4.000- 6.000 KWh jährlich. […]...

Der Erfolg der 99 Dächer Aktion geht über den 31.Mai hinaus. Willi Harhammer, Chef von ikratos spricht von einer sehr erfolgreichen Aktion. Getreu dem Motto:?Jeder kann eine aufs Dach kriegen?, hat der Solar und Energietechnikspezialist aus dem fränkischen Weißenohe sein Soll fast erfüllt. Der Energieprofi suchte 99 Dächer für Solar-Photovoltaik mitten in der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Lauf-Erlangen-Forchheim, […]...

Wer sich über erneuerbare Energien informiert, hat die Möglichkeit sich im Internet mit vielen Themen zu beschäftigen. Wer Antworten sucht oder Fragen stellt ist in dem Blog der Firma ikratos.de gut aufgehoben. Hier können Sie Fragen stellen, die Zeitnah beantwortet werden, aber auch Meinungen über Themen im Bereich der erneuerbaren Energien schreiben. Interessante Texte gibt […]...

Das letzte Jahr war wieder ein Rekordjahr für die Photovoltaik – trotz sinkender Einspeisevergütung. Gleichzeitig stieg das Interesse am Eigenverbrauch. Solarstrom ist inzwischen günstiger als Haushaltsstrom, was die Nachfrage an Solar-Speichern vermutlich anheizen wird. Ein weiterer Grund: Ab dem Frühjahr gibt es eine entsprechende KfW-Förderung....