Balkonsolar – die Alternative für den kleinen Geldbeutel

Der durchschnittliche Haushalt benötigt rund 10 KWh an Strom täglich. Der Grundbedarf, also das, was ständig verbraucht wird liegt bei 100-300 Watt pro Stunde täglich. Schuld daran sind Kühlschrank, Ladegeräte, Fritzbox, Heizungs-Pumpen und Stand by Verbraucher. Diese Grundlast kann mit einem Balkonsolar-Kraftwerk tags leicht abgedeckt werden. Rund 300 KWh erzeugt eine Mini Solaranlage. Die Kosten […]...