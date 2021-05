Solardeponie Bavelse Berg: Technische Meisterleistung von GOLDBECK SOLAR

Neben dem Staadskanaal-Projekt (angekündigt im Mai) beginnt GOLDBECK SOLAR eine weitere Baustelle in Buinerveen, als Generalunternehmer für Chint Solar. Für den Bau der Anlage ist die Firma EPC aus Hirschberg in Deutschland verantwortlich. Geplante Fertigstellung im Herbst GOLDBECK SOLAR plant den Bau eines Solarparks mit einer installierten Leistung von 45 MWp auf einem gut 40 […]...

Genaue einen Tag vor der Eröffnungsfeier des 50 MW Solarkraftwerks in Akadyr steht Goldbeck Solar bereits mit dem nächsten Projekt in den Startlöchern. Als Erweiterung plant das EPC-Unternehmen nämlich am selben Standort eine Erweiterung mit einer Leistung von 26 MW, die das gesamte Projekt in Akadyr auf eine Leistung von knapp 76 MW bringt. Das […]...