Solarcarport: Solar Carport oder Photovoltaik (PV) Solaranlage auf Flachdach bauen? Anlage aus Ludwigsburg, Tübingen oder Konstanz gesucht

Der Begriff Carport selbst wurde bereits in den 1930er-Jahren vom amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright geprägt. Er hatte seine eigenen Vorstellungen und lehnte Garagen ab, weil diese nach seiner Auffassung von den Bauherren nicht zum Parken von Pkws, sondern als Abstellkammern verwendet wurden. Da die Carports mit ihrer offenen Bauweise eben nicht zum Lagern von Gegenständen dienen sollten, baute er Carports an seine Häuser.

In der Regel besteht ein Carport aus Holz, Stahl oder Aluminium, es gibt jedoch auch Ausführungen aus Kunststoff. Carports haben ein Flachdach, hochwertigere Ausführungen verfügen über aufwendigere Konstruktionen wie etwa ein Satteldach, Walmdach oder ein Tonnendach. Ein Carport kann zu allen Seiten offen sein, wobei auch Elemente angeboten werden, mit denen einzelne Segmente ganz oder teilweise geschlossen werden können.

Neben Solarfeldern und Solaranlagen auf dem Hausdach werden zunehmend die freien Flächen auf dem Solarcarport-Dach nun auch für Solaranlagen genutzt. Auch die in einigen Bundesländern bereits eingeführte Solarpflicht, gerade auch in Baden-Württemberg, die vor allem offene Parkplätze von mehr als 75 Parkmöglichkeiten angeht, trägt nun dazu bei, dass hier in den nächsten Jahren viel passieren wird. Vor allem im gewerblichen wie auch industriellen Bereich, wo es Kunden- und eben auch die Mitarbeiter-Parkplätze betrifft.

Solarcarports: Firmenparkplätze ? sinnvolle Nutzung versiegelter Flächen

Schon 2013 hatte das Gewerbe einen 27-prozentigen Anteil an installierter Photovoltaikleistung in Europa, direkt hinter dem Erstplatzierten ?Freilandanlagen? mit 34 %. Die Industrie stand damals an 4. Stelle mit 17 % Anteil.

Laut Hochrechnung beschäftigten sich 2020 rund 3,31 Millionen Menschen mit der Neuanschaffung bzw. Modernisierung einer Solaranlage. Von dieser Personengruppe wohnten 71,1 % im eigenen Haus im Vergleich zur Bevölkerung mit 36,8 %. Die meisten von ihnen leben mit 33,2 % in Kleinstädten von mindestens 5.000 bis 20.000 Einwohnern. Der Anteil von Männern mit 54,9 % und Frauen mit 45,1 % ist relativ ausgeglichen. Das Interesse für Solaranlagen ist bei Männern wie Frauen gleich ausgeprägt und es ist keine Domäne irgendwelchen Geschlechts.

Best Practice Solarcarport: Was Handel und Industrie in Baden-Württemberg jetzt wissen müssen

Ladestationen und Solarcarports gemeinsam machen Sinn: Der Kreis schließt sich

Solarcarport planen und bauen

Solarcarports sind relativ neu. Im Vergleich zu Solaranlagen auf Hausdächern oder Flachdächern von Produktionshallen sowie Solarparks bzw. Photovoltaik-Freiflächenanlagen gibt es hierzu kaum Vergleichszahlen. Auch Studien dazu sind noch recht wenig verbreitet. Erst in den letzten Jahren durch die aufkommende Dekarbonisierung bzw. Klimaneutralität wuchs die Idee, offene Parkplätze als Solartankstellen in Kombination mit Ladestationen zu nutzen.

Ladeinfrastruktur und Ladesäulen

Soll die gewonnene Energie im Netz eingespeist oder in Energie- bzw. Stromspeichern geparkt werden? Wie sind die Lastgangprofile, die technischen Anschlussbedingungen, Anzahl der Ladesäulen, Standzeit der Fahrzeuge und letztendlich die festgelegte Gesamt-PV-Leistung? Wir werden die Ladungen mit der Firma notiert, wenn der Mitarbeiter seinen Firmenwagen von zu Hause aus auflädt? Das sind Fragen, mit denen wir uns in Zukunft beschäftigen müssen. Es ist anders, wie wir es heute noch gewohnt sind.

Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland

Die Elektromobilität kommt langsam, aber sie kommt

Industrie-Flachdach-Solaranlagen und Solarparks bzw. Photovoltaik-Freilandanlagen sind eine weitere Alternative

Wer daran denkt, für seinen Firmenstandort und/oder offene Parkplätze in einen Solarcarport zu investieren, dem ist auch eine Solaranlage auf das Firmendach zu empfehlen. Die Ausnutzung jeglicher Energiepotenziale für eine emissionsfreie und autonome Stromversorgung ist auch ein Wettbewerbsvorteil und die Sicherung von Marktanteilen.

CO2 Neutralität mit Photovoltaik ? Von Amazon Logistics lernen

Verteilung der neu installierten Photovoltaikleistung in Europa nach Segment im Jahr 2013

Die Statistik zeigt die Verteilung der in Europa neu installierten Leistung von Photovoltaikanlagen nach Segment im Jahr 2013. Mit einem Anteil von 34 Prozent wurden in Europa im Jahr 2013 überwiegend PV-Freilandanlagen neu installiert.

Solarcarports als weiterer Schritt für die wachsende Ladestationen Infrastruktur

Warum Solarcarports jetzt wichtig werden

Photovoltaik ? Meist installierte Photovoltaikleistung nach Bereichen

34 % ? Freilandanlagen

27 % ? Gewerbe

22 % ? Wohnen

17 % ? Industrie

Das Interesse und der Bedarf an Solarcarports wächst

