Solaranlagen Trends 2021

Ja es stimmt: Nürnberg hat viele Sonnenstunden für Solaranlagen Nürnberg ist im Süden Deutschlands und durchaus an viel Sonnenstunden gewöhnt. Wen wundert es dann, dass sich hier immer mehr Solaranlagen auf dem Dächern befinden. Die meisten der heute installierten Solaranlagen werden auf Häuser oder Industriegebäude gebaut. Gerade deshalb und damit diese Anlagen funktionieren achtet man auf Qualität und Leistungsfähigkeit. Zusätzlich werden genau in Nürnberg […]...

Medien-Briefing: Bericht zum Stand und zu Trends der Anpassung und Gipfel zur Anpassung an den Klimawandel 2021 Wann: Mittwoch, 20. Januar um 12.00 Uhr MEZ Was: Medien-Briefing mit Ban Ki-moon, 8. Generalsekretär der Vereinten Nationen Wo: Um sich zu registrieren, senden Sie bitte eine E-Mail an CAS2021-Press@minienw.nl und geben Ihren Namen, die Medienstelle, die Sie vertreten, und Ihre Arbeits-E-Mail-Adresse an. Um mehr über den Gipfel zur Anpassung an den Klimawandel am Montag, […]...

EEG-Novelle heute im Bundestag: 2021 droht Stilllegung tausender Solaranlagen Solarwirtschaft appelliert an Mitglieder des Bundestages und die Landesregierungen, einen klimapolitischen Rollback zu verhindern und aus der heute zur Beratung in den Bundestag eingebrachten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) ein Solarbeschleunigungsgesetz zu machen Die Solarwirtschaft warnt vor einem deutlichen Einbruch bei der Installation neuer Solardächer in Deutschland im kommenden Jahr. Gleichzeitig drohe die Stilllegung tausender […]...

Beratertage: Infos Ausstellung Vortragüber aktuelle Trends rund um die Photovoltaik Beratertage bei iKratos im August war sehr gut besucht. Im September gehts wieder weiter – > Am Mittwoch 17.00 Photovoltaik am Donnerstag 17:00 Wärmepumpe am Freitag 17:00 E-Mobility iKratos Solar- und Energietechnik GmbH 91367 Weißenohe bei Nürnberg Bahnhofstrasse 1 ? 09192 992800 ? kontakt@ikratos.de Besuchen Sie unsere Ausstellung mit Beratung mitten im Städtefünfeck – Nürnberg […]...