JA Solar DeepBlue 3.0-Serie erhält die erste KS Zertifizierung für ein „182 Module“ in Südkorea

Weitere Artikel zum Thema::

Die neuen DeepBlue 3.0-Module von JA Solar erhalten mehrere Zertifizierungen, das Produkt basiert auf 182 mm x 182 mm großen Wafern und ist bereit für den globalen Markt JA Solar gab heute bekannt, dass seine neuen Module der DeepBlue 3.0-Serie die vom TÜV SUD durchgeführten Zertifizierungstests gemäß den Normen IEC 61215 und IEC 61730 bestanden haben. Diese Standards zertifizieren die Qualität für verschiedene Produktmerkmale wie Design, Struktur, Materialien, Komponenten und Produktionstechnologien. Die Zertifizierung beweist die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Produktlinie und bestätigt, dass […]...

JA Solar liefert die Module für das größte Solar-Wind-Hybridprojekt in Südkorea JA Solar gab bekannt, dass es die Module für Südkoreas größte Photovoltaikanlage in bergigem Gelände bereitgestellt habe, die mit einer Kapazität von 93 MW installiert und auf der Fläche eines bereits bestehenden Windparks mit 40 MW aufgebaut wurde. Mit der Einbindung der Photovoltaikanlage ist dieses Wind-Solar-Hybridprojekt zur größten Anlage in Südkoreas mit einer installierten Gesamtkapazität […]...

JA Solar liefert Module für das größte bifaziale PERC-Doppelglas-Solarkraftwerk in Südkorea JA Solar Co. Ltd., ein weltweit führender Hersteller von leistungsstarken Photovoltaikprodukten, gab bekannt, dass er alle Module für das größte bifaziale PERC-Doppelglas-Solarkraftwerk in Südkorea geliefert hat. Das Projekt wird die Anwendung von bifazialen PERC-Doppelglasmodulen und die Entwicklung erneuerbarer Energien auf dem südkoreanischen Markt erheblich voranbringen. Im Dezember 2018 erhielt JA Solar als eines der ersten […]...

JA Solar eröffnet neue Niederlassung in Südkorea, um seine Präsenz im südkoreanischen Markt auszubauen JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq: JASO) – ein weltweit führender Hersteller von Hochleistungs-Solarstromprodukten – gab heute bekannt, dass es eine neue Niederlassung in Südkorea eröffnet, um seine Präsenz in der Region auszubauen. JA Solar betätigte sich erstmals 2001 auf dem südkoreanischen Markt – belieferte Kunden mit Solarzellen. Aufgrund seiner exzellenten Produktqualität wurde dem Unternehmen […]...