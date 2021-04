Solar und Windenergie für alle

Erstellt von Presse Allgemein

Solar und Windenergie für alle ? Sonnen- und Windenergie können den Strombedarf der Welt abdecken. Der 35. Jahrestag der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl war diese Woche, und die Katastrophe in Fukushima hat sich dieses Jahr auch das zehnte Mal gejährt. Der Welt ist mittlerweile klar, welche Gefahr Atomkraftwerke bürgen, und dass diese Art der Stromgewinnung nicht mehr zeitgemäß ist. Außerdem gibt es noch die fossilen Brennstoffe wie Öl-, Gas- und Kohlequellen aber wie sieht es aus, wenn diese ausgeschöpft sind? Jetzt ist klar, die Zukunft der Energie liegt in der Sonnen-, Wind- und Wasserkraft. Und diese könnten in wenigen Jahrzehnten die ganze Welt mit erneuerbaren Energien versorgen. Solar und Windenergie ist für alle umsetzbar, der einzige Haken aktuell sind noch die hohen Kosten der Installation. Wenn es aber nur noch diese Möglichkeiten der Energiegewinnung gibt, wird sich auch das ändern. Das bedeutet, dass ärmere Länder nicht mehr abhängig sind und ihren Strom dann selbst produzieren können, das könnte eine große Erleichterung sein. Es bleibt abzuwarten, wie es in der Energiewende weitergeht, aber generell wird sich auf Lang etwas verändern.

P.S.: Um die gesamte globale Energie mit Sonnenenergie zu versorgen benötigt man nur ca. 0,3 Prozent der globalen Landfläche.

Quelle: Silvia Liebrich (2021). Wind und Sonne im Überfluss. In: Süddeutsche Zeitung Online. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energiewende-carbon-tracker-eneuerbare-energien-1.5276694. Aufgerufen: 29.04.2021

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

