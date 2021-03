Solar an der Fassade? geht das-

Solar an der Fassade ? geht das? Photovoltaikanlagen an der Hausfassade, ja das geht. Ein Beispiel dafür sehen sie an diesem Gebäude in Fürth. Dabei ist natürlich auch die Ausrichtung der Fassade wichtig, sowie die Gegebenheiten von umstehenden Gebäuden, die eine Verschattung auf der Fassade verursachen können. Aber generell kann eine Hausfassade zur Energiegewinnung genutzt werden. Das stellt entweder eine gute Alternative oder eine gute Ergänzung zu einer Stromerzeugung durch Photovoltaik am Hausdach dar.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

