So leben wir 2035 klimaneutral / LichtBlick Report wirft Blick in den Alltag der Zukunft (FOTO)

Am 1. November veröffentlichen über 1.100 Versorger die Stromkennzeichnung für rund 15.000 Stromprodukte. Aufgrund einer gesetzlichen Regelung werden die Verbraucher dabei über den tatsächlichen Stromeinkauf ihres Anbieters getäuscht. Denn Versorger müssen auf ihrem Strom-Etikett bis zu 60 Prozent EEG-Ökostrom ausweisen – obwohl sie diesen Strom nicht für ihre Kunden einkaufen. Dieser EEG-Pflichtanteil in der Kennzeichnung […]...

Ab sofort bietet LichtBlick Fahrern von Elektroautos sauberen und günstigen FahrStrom an. Zuhause tankt der FahrStrom-Kunde 100 Prozent zertifizierten Ökostrom aus Deutschland. Damit der Fahrer sein E-Fahrzeug auch an einer öffentlichen Ladesäule laden kann, erhält er den LichtBlick-Ladechip. Mit dem Ladechip kann der Kunde an über 15.000 Stromtankstellen in ganz Europa schnell und einfach Strom tanken, der über LichtBlick abgerechnet wird. "Di...