Sich selbst ein Bild machen: Neues digitales WDR-Projekt zum Braunkohle-Tagebau

Bundesweiter Greenpeace-Protest gegen Europas größtes Klimaverbrechen / Umweltschützer gehen in 37 Städten gegen Braunkohle-Tagebau auf die Straße Hamburg, 13. 6. 2014 - Gegen die zerstörerischen Braunkohle-Pläne der ostdeutschen Bundesländer Brandenburg und Sachsen demonstrieren am morgigen Samstag Greenpeace-Aktivisten bundesweit in 37 Städten. Unter anderem in Dresden, Köln und Frankfurt am Main rufen die Umweltschützer dazu auf, sich an der ersten internationalen Anti-Kohle-Kette am 23. August zu beteiligen. Diese soll vom polnischen Dorf Grabice über die Neiße bis nach Kerkwitz in Brande...

ARD radiofeature im Mai: „Das neue deutsche Waldsterben“ Der deutsche Wald leidet unter dem Klimawandel. In den vergangenen beiden Jahren gab es so viel Hitze und Trockenheit wie nie seit Beginn der Messungen. Rund 250.000 Hektar Wald sind laut aktuellen Schätzungen in den vergangenen zwei Jahren abgestorben. Die Folgen sind vielseitig: Schutzgebiete geraten unter Rechtfertigungsdruck, die Waldbrandgefahr steigt, die Forstindustrie steht am Abgrund. […]...

„Wir machen den Wald begreifbar“ ist Projekt des Jahres 2014 der UN-Dekade Biologische Vielfalt / Waldpädagogik-Projekt für und mit Menschen mit Behinderung ausgezeichnet (FOTO) Der barrierefreie Erlebnisparcours des Christlichen Vereins Junger Menschen Pfalz (CVJM) macht den Wald für alle Menschen zugänglich. Dieser Einsatz für Inklusion und Naturschutz wurde nun gewürdigt: Die Aktion "Wir machen den Wald begreifbar - Waldpädagogik für und mit Menschen mit Behinderung" wurde von der Fachjury der UN-Dekade Biologische Vielfalt zum Projekt des Jahres 2014 gewählt. Die Auszeichnung wurde am 10.09.2014 von Prof. Dr. Beat...

„BILD Freunde-Ticket“ – BILD und Deutsche Bahn starten Herbstaktion +++ Zu zweit oder mit der Familie für 44 Euro durch Deutschland reisen / Reisezeitraum vom 4. bis 31. Oktober 2011 +++ BILD, Europas größte Tageszeitung, und die Deutsche Bahn starten gemeinsam die große Herbstaktion mit dem "BILD Freunde-Ticket". Für nur 44 Euro können bis zu zwei Personen pro Ticket vom 4. bis 31. Oktober 2011 die schönsten Orte Deutschlands gemeinsam entdecken. Das Beste: Familienkinder unter 15 Jahren fahren kostenlos m...