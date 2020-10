Sebastian Lederer steht als einziger Bundestagskandidat im Wahlkreis Konstanz für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens (FOTO)

Nach drei Jahren Stagnation nimmt der menschengemachte Ausstoß des Treibhausgases CO2 im Jahr 2017 wieder zu. Als Hauptursache werden vor allem China und seine aufstrebende Wirtschaft genannt. Jeder Einwohner in China erzeugt zwar nach Medienberichten nur etwa ein Viertel so viel CO2 wie ein Einwohner in den USA, und der Stromverbrauch eines jeden chinesischen Haushaltes […]...

Am kommenden Montag, den 2. Dezember, beginnt unter chilenischem Vorsitz die 25. Weltklimakonferenz in Madrid. NABU und NAJU werden die Verhandlungen bis zum 13. Dezember vor Ort begleiten. Wichtigstes Ziel der Konferenz wird sein, das Regelwerk für die Handelsmechanismen des Pariser Klimaabkommens auszuarbeiten. “Wir wissen schon seit Paris, dass die bisherigen Klimaschutzmaßnamen nicht ausreichen, um […]...

Mit welchen unternehmerischen Ansätzen kann das Pariser Klimaabkommen umgesetzt werden? Und welche Rolle können deutsche und französische Unternehmen dabei übernehmen? Um Fragen wie diese geht es auf der Deutsch-Französischen Wirtschaftskonferenz am 14. Juni in Berlin. Die Veranstaltung richtet sich an deutsche und französische Unternehmen und Startups aus dem Energiebereich sowie an Politik, Verbände und Wissenschaft. […]...