Schüco und AGC Glass Europe gehen strategische Partnerschaft ein

Erstellt von Presse Allgemein

Der Glas-Spezialist AGC Glass Europe und Schüco bündeln ihr Know-how mit dem Ziel, technische Expertise und Synergien in der Forschung und Entwicklung von zukunftsweisenden Aluminiumlösungen mit Vakuum-Isolierglas für die Gebäudehülle aktiv voranzutreiben.

Stetig steigende Anforderungen an energieeffiziente Gebäude erfordern innovative und intelligente Lösungen in Bezug auf Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Für Handwerksbetriebe ist zudem eine einfache und sichere Fertigung sowie Montage von großer Bedeutung. Dr. Karl Stefan Dewald, Leiter Business Unit Fassade bei Schüco zur strategischen Partnerschaft: ?Mit AGC Glass Europe haben wir einen perfekten Partner gefunden, um zukünftigen Markt- und Kundenanforderungen gerecht zu werden.? Auch Serge Martin, CEO FINEO® Glass bestätigt: ?Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Schüco als einer der marktführenden High-End-Systemanbieter für die Gebäudehülle. Das Vakuum-Isolierglas FINEO® bietet für beide Unternehmen ein großes Innovationspotenzial. Wir sind davon überzeugt, gemeinsam herausragende Produkte mit einem hohen Anspruch an Technologie, Design und Nachhaltigkeit zu entwickeln.?

Innovative Technologie

Die von AGC Glass Europe entwickelte Vakuumisolierglas-Technologie FINEO® zeichnet sich nach Angaben des Unternehmens durch einen innovativen Systemaufbau aus. Der filigrane Gesamtaufbau besteht aus zwei Glasscheiben, die lediglich durch einen 0,1 Millimeter dünnen Vakuum-Scheibenzwischenraum getrennt werden. So lassen sich, abhängig vom Glasflächenmaß und klimatischen Bedingungen, minimalste Gesamtglasdicken ab 6 Millimeter realisieren. Das bedeutet: Das Vakuum-Isolierglas FINEO® ist um rund ein Drittel leichter als ein Dreifach-Isolierglas. FINEO® benötigt keine Evakuierungsöffnung ? ein Vorteil für Ästhetik, Durchsicht und Langlebigkeit. Zugleich überzeugt FINEO® mit guten Wärmedämmeigenschaften mit einem Ug-Wert von 0,7 W/(m²K) und einer verbesserten Schalldämmung (Reduzierung von Verkehrslärm um 3 Dezibel bis 7 Dezibel im Vergleich zu einer Doppel- oder Dreifachverglasung). Ein weiterer Vorteil: Die Lichtdurchlässigkeit ist bis zu 20 Prozent höher als bei einer Dreifachverglasung. Das Vakuum-Isolierglas FINEO® ist zu 100 Prozent recyclebar ? ein wichtiger Aspekt beim Bau von zukunftsfähigen Gebäuden.

Weitere Informationen zu AGC Glass unter www.agc-glass.eu, www.agc-yourglass.com und www.fineoglass.eu.

Weitere Informationen zu Schüco unter www.schueco.de und www.schueco.de/inow.

AGC Glass Europe, ein europäischer Marktführer im Flachglas

Mit Sitz in Belgien (Louvain-la-Neuve) produziert, verarbeitet und vertreibt AGC Glass Europe Flachglas vor allem für den Bausektor (Außenverglasungen und Glas für Innenraumgestaltung), die Automobilindustrie (Original- und Ersatzglas) und andere Industriesektoren (Transportwesen, Sonnenenergie, High-Tech). Das Unternehmen ist die europäische Niederlassung von AGC Glass, einem der weltgrößten Flachglasproduzenten. Es zählt über 100 Standorte in ganz Europa, von Spanien bis Russland und beschäftigt 15.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.agc-glass.eu und www.agc-yourglass.com.

70 Jahre Schüco ? Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit 5.650 Mitarbeitenden arbeitet das Unternehmen daran, heute und in Zukunft Technologie- und Serviceführer der Branche zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes ? von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 12.000 Architekturbüros, Handwerksbetriebe und Bauschaffende, die den Bau eines Gebäudes in Auftrag geben, arbeiten weltweit mit Schüco zusammen. 1951 gegründet, ist das Unternehmen heute in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2019 einen Jahresumsatz von 1,750 Milliarden Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter www.schueco.de

