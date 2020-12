Schafwoll-Pellets und der praktische Einsatz in der Bio-Gärtnerei

Bitte nennen Sie kurz Ihren Namen und Ihren Betrieb.

Mein Name ist Richard Specht und ich betreibe zusammen mit meinen Partnern die Gärtnerei Piluweri in Müllheim-Hügelheim. Wir sind ein bunt gemischtes Gärtnerteam und bauen zusammen fast 60 verschiedene Gemüsearten an. Wir sind ein reiner Biobetrieb und produzieren Gemüse nach Demeter Richtlinien.

Wo liegt bei Ihnen der Schwerpunkt?

Der Hauptanteil ist vielfältiger Gemüseanbau mit über 60 verschiedenen Gemüsearten auf 40 Hektar Freiland und auf 1 Hektar geschütztem Anbau unter Glas und Folie.

Wo kommt Düngung zum Einsatz?

Früher haben wir sowohl im Gewächshaus als auch auf dem Freiland gedüngt. Heute düngen wir überwiegend auf dem Freiland, da die N-Versorgung im Gewächshaus durch eigenen Kompost und intensiven Silage Mulch-Einsatz gewährleistet ist.

Bei welchen Pflanzenkulturen verwenden Sie floraPell?

Hier machen wir keinerlei Einschränkungen. Wir setzen floraPell auf unseren gesamten Gemüseanbauflächen ein, da es für praktisch alle Kulturen geeignet ist.

Welche Menge und Dosierung setzen Sie ein?

Die Düngung erfolgt nach Bedarf der verschiedenen Kulturen und mit Einrechnung der gemessenen N-min Werte und der Beachtung der aktuellen Düngeverordnung.

Wie haben sich die Erträge verändert mit floraPell?

Die positive Ertragsentwicklung, die wir stetig verzeichnen können, kommt durch die nachhaltige N-Versorgung. Da sind wir sehr zufrieden.

Wie verändern sich die Böden beim Einsatz von floraPell?

Für unsere Böden sind viele Aspekte wichtig, wie z.B. Kompost, richtige schonende Bodenbearbeitung, dabei spielt auch floraPell eine Rolle und ist einer der Bausteine.

Was unterscheidet floraPell von anderen Düngeprodukten? Wo liegen eindeutig die Vorteile?

floraPell bietet uns eine langsam fließende N-Abgabe über einen langen Zeitraum. Das ist sehr wichtig für viele unserer Gemüse-Kulturen. Viele organische N-Dünger sind zu schnell wirksam und daher nicht nachhaltig genug.

Viele andere organische Dünger, z.B. Hornspäne, kommen aus der Massentierhaltung. Da ist nicht einmal der Weg zu verfolgen, woher sie tatsächlich stammen. Das lehnen wir ab.

Außerdem, und das ist grundsätzlich, wissen wir bei floraPell um die insgesamt gute Qualität und die gute Stickstoffversorgung. Da gibt es sogar ein Studie von der Humboldt-Universität in Berlin.

Wie sind Sie auf floraPell aufmerksam geworden?

Wir verwenden floraPell seit 2014, erst im Versuch und ab 2015 als einzigen organischen N-Handelsdünger. Wir haben den Dünger damals durch Fachrecherchen gefunden und sind, wie Sie sehen, dabeigeblieben.

Interviewpartner: Richard Specht

Gärtnerei Piluweri

Am Stockacker 1

79379 Müllheim-Hügelheim

Telefon: 07631 936100

info (at) piluweri.de

https://www.piluweri.de/

floraPell Düngeprodukte GmbH

Ziegeleiweg 14

01979 Lauchhammer

Tel: 01601537705

E-Mail: b.lanzke (at) florapell.de

https://www.florapell.de

Die floraPell Düngeprodukte GmbH ist ein junges Unternehmen und spezialisiert auf die Produktion hochwertiger Schafwoll-Pellets. Mit dem patentierten Produktionsverfahren bietet floraPell ein qualitativ einwandfreies Produkt, das für den ökologischen Landbau zugelassen ist.