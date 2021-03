Saharastaub auf Photovoltaikmodulen

Augsburg, 07.07.2016 – Dunstiger Himmel und verschmutzte Autos: Diese Folgen des über Luftströmungen nach Europa getragenen Saharastaubs sind vielen bekannt. Wie sich dieser Staub – als Schleier in der Atmosphäre und auf den Solarpanelen abgelagert – auf die Leistung von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auswirkt, untersuchen derzeit der Deutsche Wetterdienst (DWD), das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) […]...

Die Preise für Solarmodule sind auf einem Niedrigniveau. Ein Solarmodul kostet mittlerweile nur noch 120 Euro, das bringt so manchen auf die Idee, die Heizung direkt mit Sonnenstrom zu beheizen. Wir zeigen mal ein Beispiel. 10 Solarmodule a 200 Wp (14 m²) erbringen rund 2000 KWh an Energie pro Jahr, direkt mit Heizstab in der […]...