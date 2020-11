Rheinland-Pfälzer wechseln ihren Stromanbieter am häufigsten (FOTO)

– Verbraucher aus Sachsen-Anhalt nutzen Chance zum Stromanbieterwechsel am seltensten – Sparpotenzial in Berlin mit 326 Euro jährlich (Stromverbrauch: 5.000 kWh) am höchsten – Strompreise auch 2021 auf hohem Niveau – Anbieterwechsel senkt zu hohe Stromrechnung

In keinem anderen Bundesland wechselten im vergangenen Jahr so viele Verbraucher ihren Stromanbieter (https://www.check24.de/strom/stromanbieter/) wie in Rheinland-Pfalz. Der Anteil der Stromwechsler lag dort 30 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Auch Berliner (+20 Prozent), Hamburger (+19 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (plus zwölf Prozent) waren besonders wechselfreudig.*

Vor allem für Berliner könnte das große Sparpotenzial ein Grund für den Stromanbieterwechsel gewesen sein. Verbraucher aus der Hauptstadt sparten durch den Wechsel aus der Grundversorgung (https://www.check24.de/strom-gas/grundversorgung-ersatzversorgung/) zu einem der zehn günstigsten Alternativanbieter im Schnitt 326 Euro (Verbrauch: 5.000 kWh Strom). Auch in Rheinland-Pfalz (Ø 258 Euro) und in Hamburg (Ø 248 Euro) lag das Sparpotenzial etwas über dem Bundesdurchschnitt.

Hier klicken für die Liste mit dem Sparpotenzial nach Bundesland (http://www.che ck24.de/files/p/2020/5/c/1/15857-2020-11-17_check24_tabelle_stromwechsler_zeiche nflaeche-1.jpg)

Vergleichsweise selten wechselten Sachsen und Sachsen-Anhalter ihren Stromanbieter. Und das, obwohl in den beiden Bundesländern ebenfalls eine Ersparnis von durchschnittlich 202 Euro bzw. 243 Euro möglich ist.

Der Strompreis (https://www.check24.de/strom/strompreise/) befindet sich nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Ab Januar 2021 kommen dann noch höhere Netznutzungsentgelte auf Verbraucher zu, außerdem steigt die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent. Ein Musterhaushalt mit einem Stromverbrauch (https://www.check24.de/strom/stromverbrauch/) von 5.000 kWh zahlt dann rund 30 Euro mehr im Jahr.

“Auch im kommenden Jahr müssen Verbraucher mit Rekordstrompreisen rechnen” , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. “Erste Versorger haben bereits ihre Preise erhöht oder Erhöhungen angekündigt, durchschnittlich um 4,9 Prozent. Gegen eine zu hohe Stromrechnung hilft nur der Anbieterwechsel.”

Anbieterwettbewerb senkt Strompreis – Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr

Seit 2012 sind die Tarife der Alternativanbieter günstiger als die Grundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen den Anbietern führt zu sinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**

*Alle genannten Preise beziehen sich auf einen Jahresverbrauch von 5.000 kWh. Die Wechselaffinität ist als Index dargestellt. Dieser setzt den Anteil der CHECK24-Kunden, die im jeweiligen Bundesland ihren Stromanbieter gewechselt haben, in Beziehung zum Anteil der Haushalte des jeweiligen Bundeslandes. Indexwert > 1,1 = überdurchschnittlich viele Anbieterwechsel; 0,9 – 1,1 = durchschnittlich viele Anbieterwechsel; < 0,9 = unterdurchschnittlich viele Anbieterwechsel. Datenbasis: alle Abschlüsse im Zeitraum vom 1.9.2019 bis 31.8.2020. **Quelle: WIK-Consult, https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf Über CHECK24 CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission “Key Principles for Comparison Tools” enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt – unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice. Pressekontakt: Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,

