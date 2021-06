Restart der Präsenzseminare im Juli

Die ersten drei Veranstaltungen nach dem Corona-Lockdown finden vom 07. bis zum 09. Juli 2020 in Dresden statt. Themen sind neue rechtliche Rahmenbedingungen, Optimierung von BHKW-Anlagen und Messkonzepte....

Neue Bestimmungen zur KWK-Förderung traten am 19.07.2012 für neu in Betrieb genommene sowie modernisierte KWK-Anlagen in Kraft....