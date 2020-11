Rehberg/Mattfeldt: Förderprogramm für LNG-Betankungsschiffe mit 135 Mio. Euro vom Stapel gelaufen

Etat des Energie- und Klimafonds (EKF) erhöht sich bis 2023 auf rund 11 Milliarden Euro Am heutigen Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im Rahmen der Bereinigungssitzung wichtige Änderungen am Etat des Energie- und Klimafonds (EKF) beschlossen. Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, und der zuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss, Andreas Mattfeldt: […]...

Koalition beschließt Ausrüstung von zwei Bundesschiffen mit LNG-Antrieb In den Beratungen zum Bundeshaushalt 2017 hat die Koalition die Ausrüstung von zwei Mehrzweckschiffen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung mit Flüssiggas (LNG)-Antrieb beschlossen. Die Mehrkosten für die beiden Neubauten “Mellum” und “Scharhörn” werden auf zunächst 13 Millionen Euro geschätzt und wurden für das kommende Jahr in den Haushalt […]...

Koalition unterstützt Waldschutz in Brasilien Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigen Mittwoch, nur wenige Tage nach Abschluss des Pariser Klimagipfels, einen ersten Schritt zur Umsetzung der Klimaziele beschlossen. Rund 10 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren für Klimaschutzprojekte zusätzlich in den Amazonienfonds fließen. Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Eckhardt Rehberg […]...