Brancheninitiative benennt sich zum Jahreswechsel um / Aus Zukunft Erdgas wird Zukunft Gas (FOTO)

– Initiative der Gaswirtschaft passt Namen ihrem Programm an – Zukunft Gas tritt für Erdgas und klimaneutrale Gase ein – Kehler: “Der neue Name zeigt die Ambitionen und Zukunftsfähigkeit der Gaswirtschaft klarer als zuvor.” – Brancheninitiative begrüßt vier neue Mitglieder

Zukunft Erdgas, die Brancheninitiative der deutschen Gaswirtschaft, heißt künftig “Zukunft Gas”. Auf ihrer heutigen Versammlung stimmten die Mitglieder einstimmig für die Umbenennung. Damit unternimmt die Initiative einen weiteren Schritt in die Zukunft. Denn schon jetzt sind Ziel ihrer Arbeit alle gasförmigen Energieträger – von Erdgas über Biogas bis Wasserstoff.

Schon in der Vergangenheit hat Zukunft Erdgas den Weg in die Dekarbonisierung mit klimaneutralen Gasen wie Biogas, synthetisches Methan und Wasserstoff geebnet. Mit der Umbenennung in “Zukunft Gas” vollzieht die Gaswirtschaft einen weiteren logischen Schritt. Denn die Transformation in Richtung Klimaneutralität und die aktive Gestaltung dieses Weges ist Programm, was sich nun auch im Namen abbildet.

Dazu Dr. Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative: “Gas ist die zweite Säule der Energiewende und macht ein Viertel der Energieversorgung Deutschlands aus. Dieser Anteil wird in Zukunft noch steigen. Darüber hinaus ist die Gasinfrastruktur ein zentraler Baustein in diesem wichtigen Prozess. Denn mit wenig Aufwand können die Leitungsnetze und Endanwendungen für klimaneutrale Gase umgerüstet werden. Die Brancheninitiative geht mit dem neuen Namen einen nächsten Schritt und macht die Ambitionen der Gaswirtschaft deutlich. Als Zukunft Gas können wir mehr denn je die Zukunftsfähigkeit der Branche vermitteln.”

Auch nach der Umbenennung zum 1. Januar 2021 wird die Initiative die Marke und das Produkt Erdgas nach außen vertreten. So zum Beispiel in der beliebten und erfolgreichen Aktion “Raustauschwochen”, die für den Umtausch von Öl- auf Gasheizungen wirbt, oder im Strommarkt, wo der Wechsel von Kohle zu Gas zu signifikanten und schnellen CO2-Einsparungen führt.

Dr. Timm Kehler erhofft sich aber auch einen zusätzlichen Schub durch den neuen Namen: “Gemeinsam mit unseren Mitgliedsunternehmen gestalten wir die Dekarbonisierung des Energiesystems. Um Märkte für klimaneutrale Gase zu schaffen, brauchen wir jedoch zeitgemäße Rahmenbedingungen, Technologieoffenheit und Innovationskraft. Zukunft Gas drückt genau das aus! Ich freue mich, für eine solch veränderungswillige Branche zu arbeiten.”

Mit Freude kann die Brancheninitiative auch weiteres Wachstum vermelden: Zum heutigen Tag sind mit Shell Deutschland, dem Ferngasleitungsbetreiber Ontras, dem Tankstellenbetreiber Q1 und den Stadtwerken Langen vier neue Mitglieder aufgenommen worden. Der wachsende Zuspruch bestätigt den zukunftsorientierten Kurs der Initiative.

