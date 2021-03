Regionale Klimawoche Landkreis Forchheim 2021

Erstellt von Presse Allgemein

Regionale Klimawoche Landkreis Forchheim 2021. Die Planung für das Event läuft in vollen Zügen. Die diesjährige Klimawoche ist für den 08. bis 17. Oktober 2021 geplant. Für den Auftakt ist die Energie- und Immobilienmesse in Forchheim am 09. und 10. Oktober mit ministerieller Unterstützung geplant. Das Besondere dieses Jahr ist jedoch die Kooperation mit dem Landkreis Ostallgäu. Beide Landkreise sind Pilotregionen zur Schaffung eines kooperativen Netzwerks. Das bedeutet, dass beide Regionen gemeinsam während der Klimawoche Veranstaltungen durchführen. Die Klimawoche wird somit dieses Jahr eine große Sache werden. Daran nimmt auch wieder das oberfränkische Solarunternehmen iKratos teil. Hier wird es wieder Tage der offenen Tür, Vorträge und eine Hausmesse ist auch geplant.

Genauere Informationen finden Sie auf der Facebook Seite des Unternehmens

Informationen zur Veranstaltung finden Sie zu einem näherem Zeitpunkt auf der Homepage des Landratsamts Forchheim

