Bundesländer mit ins Boot holen

Erstellt von Presse Allgemein

Zu viel wird über Klimaschutzmaßnahmen auf Bundesebene diskutiert ? zu wenig darüber, dass die Umsetzung dieser Maßnahmen vor allem Ländersache sein wird. Die beste Gesetzesgrundlage ist nur so gut, wie die, die sie am Schluss umsetzen ? die Bundesländer. Dazu braucht es Mut und Willensstärke. Und eine entsprechende Zielanpassung.

Das Thema Klimaschutz braucht einen starken Grundpfeiler. Den sollte es auf höchster Ebene mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz auch bekommen. Was aber mindestens genau so wichtig ist: Die Bundesländer müssen mitziehen, denn: Eine Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes Glied. Nun eruiert die Österreichische Energieagentur mittels einer Studie die Ist-Situation zwischen Vorarlberg und dem Burgenland.

Beurteilung der Situation

Begutachtet wird für diese Studie allerdings nicht nur die aktuelle Situation. Besonderes Augenmerk liegt vor allem auf den Möglichkeiten, den Treibhausgasausstoß zu reduzieren und die aktuelle Zielsetzung zu korrigieren, denn: Die momentane Zielsetzung der österreichischen Bundesländer liegt bei einer Emissionsreduktion von 30 Prozent ? dem gegenüber stehen wesentlich ambitioniertere 36 Prozent auf Bundeseben und vor allem 55 Prozent als Vorgabe der Europäischen Union.

Kurskorrektur

Vorgaben und Zielsetzungen, Maßnahmen zur Reduktion des Treibhausgasausstoßes und des Energieverbauchs benötigten eine stabile Grundlage. Das zuständige Ministerium ist zwar mit dem in Begutachtung befindlichen EAG gerade dabei, diese zu schaffen ? allerdings ergibt die Analyse dieser Maßnahmen ein klares Bild: Die Länder werden dadurch nicht annähernd in die Lage gesetzt, diese Ziele erreichen zu müssen. Eine Korrektur des bisherigen Kurses wird also mittels bindender Vorgaben unbedingt notwendig, ansonsten rückt das Pariser Abkommen in weite Ferne.

Sun Contracting greift unter die Arme

Beihilfe zum dringend benötigten Photovoltaikausbau bietet die international tätige Sun Contracting AG mit Photovoltaik Contracting. Das innovative Energiemodell bietet die Möglichkeit, die eigene Dachfläche zur Erzeugung von grüner Energie bereitzustellen und dafür eine Vergütung zu erhalten. Die Photovoltaikanlage wird so dimensioniert, dass so viel Dach wie möglich verbaut und damit die meistmögliche Energie erzeugt werden kann ? der produzierte Strom wird ins Netz eingespeist und versorgt die Umgebung.

Die Sun Contracting AG und ihre Tochtergesellschaften sind seit mehr als elf Jahren in der Photovoltaikbranche tätig. Besonders bekannt wurde die Unternehmensgruppe vor allem im deutschsprachigen Raum mit Photovoltaik Contracting. Aktuell hält die Sun Contracting Gruppe bei 86,4 Megawattpeak installierter und projektierter Photovoltaikleistung in vier Ländern und zählt damit zu den größten Photovoltaikunternehmen Europas. 309 Photovoltaikanlagen werden als Contracting betrieben. Zusätzlich zu Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die international tätige Sun Contracting AG auch Emittentin nachhaltiger Investments. Derzeit liegen fünf Investments der Gesellschaft zur Zeichnung auf ? davon sind vier Anleihen. Alle Anleihen sind in 14 europäischen Ländern notifiziert und daher auch in selbigen zeichenbar. Gezeichnet werden kann online, direkt bei der Emittentin noch bis Herbst 2021.

Weitere Artikel zum Thema:: Österreich gibt die Verantwortung über den Ausbau der Erneuerbaren in die Hände der Bundesländer Wenn der österreichische Strom bis 2030 bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommen soll, müssen alle Bundesländer mitziehen. Bisher ist aber einzig Niederösterreich auf einem stimmigen Pfad ? man verwehrt sich aber dagegen, die Last der anderen Bundesländer mit zu tragen. Jedes Bundesland hat seine eigene Verantwortung. Die Zeitspanne die noch bleibt, um dieses […]... Burg setzt auf die Photovoltaik Contracting: Sun Contracting nimmt 527 kWp in Betrieb In der 25.000-Einwohner-Stadt Burg bei Magdeburg werden in Kürze mit Unterstützung von Sun Contracting 527 Kilowattpeak Photovoltaikleistung auf zwei benachbarten Grundstücken ans Netz angeschlossen und produzieren ab diesem Zeitpunkt saubere Energie. Betrieben werden beide Photovoltaikanlagen als Contracting. Rund 630.000 Kilowattstunden saubere und nachhaltig produzierte Energie produzieren beide Photovoltaikanlagen, errichtet wurden und betrieben werden sie von […]... Landwirtschaftlicher Betrieb wird Stromproduzent: 748 kWp Photovoltaileistung für Agrofarm Domnitz Der nächste Netzanschluss der international tätigen Sun Contracting AG steht bereits in den Startlöchern: 748,98 Kilowattpeak Photovoltaikleistung auf den Dächern der Agrofarm Domnitz nehmen den Betrieb auf und versorgen künftig die Umgebung mit wertvollem Ökostrom. Rund 3.300 m² Dachfläche werden 60 km nördlich von Magdeburg ab sofort zur Erzeugung von sauberer Solarenergie genutzt. Damit wird […]... 425 kWp Photovoltaikleistung für Nordrhein-Westfalen: Sun Contracting geht in Lüdinghausen mit Photovoltaik Contracting ans Netz Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen geht in den nächsten Tagen eine weitere Photovoltaikanlage der Sun Contracting AG ans Netz: Auf den Dächern eines Viehzuchtbetriebes in Lüdinghausen startet in wenigen Tagen die Produktion von sauberer Solarenergie. Auf einer gesamten Fläche von über 2.200 m² produzieren die fertig installierten und für den Netzanschluss bereiten Photovoltaikkomponenten eine Menge von […]... Öko-Institut fordert mehr Mut bei Klimazielen: In EU deutlich mehr möglich Die EU-weiten Klimaziele für 2030 könnten ambitionierter sein – davon ist die Berliner Denkfabrik überzeugt. Das Öko-Institut Agora erstellte kürzlich eine Studie, die zu dem Schluss kommt, dass die Treibhausgasemissionen in der europäischen Union nicht nur um die veranschlagten 40 Prozent, sondern sogar um 55 Prozent sinken könnten. Hintergrund für diese Studie ist die europäische […]...