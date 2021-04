Ratgeber Solar – Stromkosten senken mit Photovoltaik

Photovoltaikanlagen sind nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Während Strom für Privathaushalte immer teurer wird, bleibt Solarstrom konstant günstig und ist damit wichtiger alternativer Stromlieferant. Denn Solarstrom vom eigenen Dach ist deutlich günstiger und bleibt es auch. Schon eine 30 Quadratmeter große Solaranlage produziert den Jahresstrombedarf einer vierköpfigen Familie. Und jeder Quadratmeter Photovoltaik reduziert den CO2-Ausstoß gegenüber fossiler Energieproduktion um etwa 100 Kilogramm pro Jahr.

Worauf man bei der Planung seiner eigenen Photovoltaikanlage achten muss, wie groß die Anlage oder ein Speicher sein sollten, welche Förderungen es gibt und wie Wärmepumpe und Elektroauto durch Solarstrom versorgt werden können wird neben viele weitere Fragen in diesem kostenfreien Ratgeber beantwortet.

Durch zahlreiche Beispiele, Musterberechnungen, Checklisten, Tipps und einer Anleitung in 10 Schritten bietet er den perfekten Einstieg in das Thema Photovoltaik und die Eigenversorgung mit Solarstrom. Der Leitfaden kann auf der Internetseite von Enerix unter https://www.enerix.de/service/photovoltaikanlage-planen/ kostenlos angefordert werden.

