Quantron AG gewinnt German Innovation Award 2021 in der Kategorie „E-Mobility“

SOLARWATT, Europas einziger Anbieter von Photovoltaik-Systemen, ist vom Rat für Formgebung für seine Innovationskraft ausgezeichnet worden. Für den Batteriespeicher MyReserve Matrix erhielt das Unternehmen in zwei Kategorien den namhaften „German Innovation Award 2018“. Die Speicherlösung wurde sowohl in der Wettbewerbsklasse „Excellence in Business to Consumer“ als auch in der übergeordneten Kategorie „Design Thinking“ von der […]...