Pünktlich zum Saisonstart: Das Handbuch der Grünlandpflege

Eine Wiese muss man nicht pflegen? Denkste! Für Landwirte ist nicht nur die Pflege von bewirtschafteten Äckern ein wichtiger Teil der täglichen Arbeit. Auch Wiesen bedürfen Pflege, vor allem, wenn die Sommer heiß und trocken sind so wie in den vergangenen Jahren. In der biologischen Landwirtschaft ist die Herausforderung noch größer, immerhin verzichtet man auf Kunstdünger und andere chemische Hilfsmittel. Die Devise […]...

Jetzt Ackerdemiker werden! Flott angepriesen und knackig aufbereitet, so präsentiert Einböck, der Spezialist für Bodenbearbeitungsgeräte, die Themen „Fusion Farming“ und Bio Ackerbau in einem Handbuch, das sowohl in digitaler wie auch Printform erhältlich ist. Seit Jahrzehnten beschäftigt man sich im Unternehmen mit „Fusion Farming“, einer Form der Landwirtschaft, in der das Beste aus Biolandwirtschaft und herkömmlicher Landwirtschaft vereint […]...

2020: Jetzt in Punkto Wissen durchstarten! Das österreichische Unternehmen Einböck, spezialisiert auf Bodenbearbeitungsgeräte, bietet regelmäßig Schulungen für Landwirte an, die ihre Betriebe biologisch betreiben oder in der Umstellung sind. Zu Beginn des neuen Jahres wartet der Experte in Sachen Bio Landbau mit vier Seminartagen auf, die Wissen pur bringen und zudem den Erfahrungsaustausch zwischen den Landwirten fördern sollen. „Biologische und nachhaltige […]...

Agritechnica 2019: Voller Erfolg auf der Weltleitmesse für Agrartechnik Auf der Leitmesse für Agrartechnik präsentierten Mitte November über 2.500 Aussteller und Ausstellerinnen das Neueste aus dem Bereich Landtechnik. Über 450.000 Besucher ließen sich in den Messehallen in Hannover begeistern. Sieben Tage lang stand dort alles unter dem Motte Neuheiten aus Landwirtschaft und Technik. Das österreichische Unternehmen Einböck, Spezialist für Bodenbearbeitungsgeräte und Aussaat Geräte, war […]...