Getreide: Auf die Pflege kommt es an

Agritechnica 2019: Voller Erfolg auf der Weltleitmesse für Agrartechnik Auf der Leitmesse für Agrartechnik präsentierten Mitte November über 2.500 Aussteller und Ausstellerinnen das Neueste aus dem Bereich Landtechnik. Über 450.000 Besucher ließen sich in den Messehallen in Hannover begeistern. Sieben Tage lang stand dort alles unter dem Motte Neuheiten aus Landwirtschaft und Technik. Das österreichische Unternehmen Einböck, Spezialist für Bodenbearbeitungsgeräte und Aussaat Geräte, war […]...

Das Wundermittel für die Landwirtschaft Bereits den antiken Naturforschern war Klee wohlbekannt, die Pflanze wurde zum Beispiel bereits von Plinius beschrieben. Als Futterpflanze fand Klee mit dem 16. Jahrhundert Einzug in die Landwirtschaft Mitteleuropas, im Landbau erkannte man bald die Fähigkeit der Pflanzen, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Dies ist möglich, weil Klee eine Symbiose mit Knöllchenbakterien eingeht und so in […]...

Die Zukunft der Landwirtschaft ist nachhaltig Tiere in Massenzuchtanlagen, todgedüngte Felder und landwirtschaftliche Flächen, die von der Überwirtschaftung völlig ausgelaugt sind – geht es nach den Visionären und Experten in der Landwirtschaft, dann wird dies nicht mehr lange Usus sein können. Galten Biobauern und nachhaltig wirtschaftende Landwirte über Jahrzehnte als Träumer in Birkenstocksandalen, so weiß man nun, dass Landwirtschaft nur so […]...

2020: Jetzt in Punkto Wissen durchstarten! Das österreichische Unternehmen Einböck, spezialisiert auf Bodenbearbeitungsgeräte, bietet regelmäßig Schulungen für Landwirte an, die ihre Betriebe biologisch betreiben oder in der Umstellung sind. Zu Beginn des neuen Jahres wartet der Experte in Sachen Bio Landbau mit vier Seminartagen auf, die Wissen pur bringen und zudem den Erfahrungsaustausch zwischen den Landwirten fördern sollen. “Biologische und nachhaltige […]...