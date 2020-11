Proton Motor plant künftig Systemintegration mit FRERK Aggregatebau

Wenn nicht jetzt, wann dann? Dr. Johannes Töpler vom Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband sprach es am Ende seines Vortrages über Nachhaltigkeit und Leistung während der Jubiläumsfeier anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Proton Motor Fuel Cell GmbH direkt aus: ?It is the right time to do it. It is time for Proton Motor.? Auch anhand der […]...