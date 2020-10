Proindex Capital AG: Autohersteller tragen zur illegalen Abholzung bei

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Suhl, 26.10.2020. Laut einem aktuellen Bericht der in London ansässigen NGO Earthsight tragen internationale Autohersteller seit Jahren zur illegalen Abholzung in Südamerika bei. „Die jahrelange, investigative Untersuchung zeigt, dass es in der Region Chaco immer wieder zu illegalen Waldrodungen kam. In den Wäldern des Gran Chaco, einer Tieflandregion zwischen Bolivien, Paraguay, Argentinien und Brasilien, leben gefährdete Tiere wie Jaguare und Riesenameisenbären, deren Populationen durch Viehzucht und Sojabohnenanbau zerstört wurden“, erklärt Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG.

Große europäische Autohersteller wie Jaguar Land Rover und BMW verwenden Leder, das im Zusammenhang mit der illegalen Entwaldung in südamerikanischen Wäldern steht, in denen laut neuen Untersuchungen auch einer der letzten unkontaktierten Stämme der Welt lebt. Laut Earthsight handelt es sich bei den Ergebnissen wahrscheinlich nur um die „sehr schmutzige Spitze eines viel größeren Eisbergs“, da keiner der zehn größten europäischen Hersteller von lederbekleideten Autos die Quelle der in ihren Fahrzeugen verwendeten Rohstoffe vollständig identifizieren konnte. „Kein Autobesitzer wird sich in seinem weichen Ledersitz wohl fühlen, wenn er weiß, dass die letzte Waldhütte eines unkontaktierten Stammes illegal geräumt wurde“, sagte Sam Lawson, Direktor von Earthsight, in einer Erklärung.

„Europa ist voll von Abholzung und Menschenrechtsverletzungen. Unternehmen haben es völlig versäumt, das Richtige zu tun. Es ist höchste Zeit, dass die Regierungen reagieren. Zwischen 1987 und 2012 zerstörte Paraguay fast 4,4 Millionen Hektar Wald, hauptsächlich um Rinderfarmen im Westen des Landes zu erweitern. Die Entwaldung hat seit 2012 zugenommen, was auf die Nachfrage der Verbraucher nach paraguayischem Rindfleisch und Leder zurückzuführen ist. Dieser Boom veranlasste die paraguayische Regierung, Viehzüchter und Fleischverarbeiter, ihre Präsenz in der Europäischen Union auszubauen. Paraguay exportierte Leder an EU-Automobilunternehmen wie BMW, Citroën, Peugeot, Renault, Porsche und Ferrari, die Leder aus dem Chaco für ihre Fahrzeuginnenausstattung verwenden. Aber diese Luxusdesigns sind für die Natur mit hohen Kosten verbunden. Die Region weist eine der weltweit höchsten Entwaldungsraten auf und verliert zwischen 2001 und 2014 jährlich fast 250.000 Hektar Waldfläche“, betont Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG.

Auf die Frage nach ihren Rückverfolgbarkeitssystemen gab keiner der 10 von Earthsight kontaktierten und vom Lederhändler Pasubio gelieferten Autohersteller an, die Waren vollständig bis zur Quelle zurückverfolgen zu können.

Weitere Artikel zum Thema:: Proindex Capital AG: Rinderproduktion bedroht Paraguays Chaco-Biom Suhl, 05.05.2020. „Paraguay weist eine der höchsten Entwaldungsraten der Welt auf, was hauptsächlich auf die rasche Ausweitung der Viehzucht zurückzuführen ist, insbesondere in der westlichen Gran Chaco-Region – einem stark artenreichen und dünn besiedelten Trockenwald-Ökosystem“, erklärt Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG. Experten sagen voraus, dass der Wald und andere einheimische Vegetation innerhalb von […]... Proindex Capital AG: Gewitter erschüttert Paraguay Suhl, 21.05.2019. „Nach starken Gewittern in Paraguay, wurden zahlreiche Dörfer, Felder und Straßen überschwemmt“, erklärt Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG. Demnach stehe die südlich gelegene Stadt Pila sogar bis zu 90 Prozent unter Wasser, was der Fernsehsender ABC TV vergangene Woche bestätigte. „Des Weiteren hat es das Viertel Ricardo Brugada in der paraguayischen […]... Proindex Capital AG: Warum Paraguay nur wenig zum Treibhauseffekt beiträgt Suhl, 06.08.2019. In dieser Woche macht die Proindex Capital AG darauf aufmerksam, dass Paraguay im weltweiten Vergleich nur 0,25 bis 0,30 Prozent der Emission von Treibhausgasen beiträgt. „Dies ist vor allem im Zusammenhang mit dem fortschreitenden Klimawandel wichtig zu wissen. Länder müssen Verantwortung übernehmen und die Zahlen für Paraguay sind erfreulich“, sagt Andreas Jelinek von […]... Proindex Capital AG: Paraguay Spitzenreiter im Recycling von Plastikflaschen Suhl, 11.09.2019, In dieser Woche beschäftigt sich Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG mit dem Thema Recycling in Paraguay. „Das Interessante an diesem Thema ist, dass viele Menschen, vor allem in der westlichen Welt, davon ausgehen, dass Recycling auch nur in europäischen Ländern von hoher Bedeutung ist. Paraguay ist ein gutes Gegenbeispiel. So werden […]... Proindex Capital AG: Mate verantwortlich für die Abholzung des Regenwaldes Suhl, 11.11.2019. „In Paraguay sehen die von Abholzung betroffenen ländlichen Gemeinden Macht und Profit in einem beliebten Getränk. Das südamerikanische Getränk Mate hat in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erlebt und wurde in die ganze Welt exportiert“, erklärt Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG. Umweltorganisationen wie WWF sind längst auf den fatalen Trend […]...