Produktneuheit: BHKW von YANMAR Energy System Europe

Yanmar hat heute bekannt gegeben, dass die Eschenfelder KKU-Gruppe ab dem 1. April 2019 Teil der Yanmar-Gruppe wird. Yanmar Energy Systems Co. Ltd (YES) ist eine Konzerngesellschaft von Yanmar, eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Gasmotorwärmepumpen, Kälte- und BHKW-Systemen für die HLK-Branche weltweit, während sich die Eschenfelder KKU-Gruppe (KKU) […]...