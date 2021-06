Präsenzveranstaltungen stehen in den Startlöchern

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für den Veranstaltungsbereich von BHKW-Consult wurden am 30. Juli 2020 aktualisiert. Dauerhaft liberalisierte Stornobedingungen bei BHKW- und Energie-Veranstaltungen Im Rahmen der Aktualisierung und Erweiterung der AGB wurden die Stornobedingungen dauerhaft liberalisiert. ?Mit einer kostenfreien Stornierung bis drei Tage vor der Veranstaltung dürften wir nun zu den wahrscheinlich kundenfreundlichsten Veranstaltern gehören?, so […]...

Am 1. Januar 2021 trat das Artikelgesetz zum neuen EEG in Kraft. Darin enthalten sind auch zahlreiche Veränderungen am KWK-Gesetz. Aufgrund des großen Interesses an den neuen gesetzlichen Bestimmungen des KWK-Gesetzes 2020/2021 und des EEG 2021 hat sich der Veranstalter BHKW-Consult entschlossen, zwei zusätzliche Termine für das Kompakt-Seminar ?Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für KWK-Anlagenbetreiber zum […]...