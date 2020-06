Platzwunder im Neubau

Erstellt von Presse Allgemein

Ein Neubaugebiet soll mit Nahwärme versorgt werden. Für die Häuslebauer ist dies schon bei der Planung des Technikraumes außergewöhnlich: der Heizraum kann als Hobby- oder Hauswirtschaftsraum genutzt werden. Denn die Nahwärme kommt gebrauchsfertig ins Haus und steht ganzjährig zur Verfügung. Für die Technik ist nur wenig Raum nötig.

Die Übergabesysteme werden immer ausgeklügelter und kompakter. Die neueste Wunderwaffe in Sachen Platzersparnis kommt von der ENERPIPE GmbH: Ein kompakter Nahwärmespeicher zur effizienten Wärmeversorgung in Wandschrankgröße, der in der kleinsten Ecke in Keller oder Flur Platz findet. Dabei muss bei ENERPIPE?s Caldo THERM auf nichts verzichtet werden. Das Erfolgsgeheimnis liegt in seiner platzsparenden und kostengünstigen Version bei vollem Komfort und Sicherheit in der Wärmeversorgung.

Deshalb entschied sich Kutter Wohnbau bei ihrem nachhaltigen Neubauprojekt in Deggenhausertal (Bodenseekreis) für die Installation der kleinen Kompaktspeicher. Bei der Planung wurde der Fokus auf eine hochwertige Bauausführung gelegt, die dem KFW-40-Effizienshaus Standard entspricht. Die Wärme kommt von einer zentralen Pellet-Heizungsanlage, die über ein Nahwärmenetz die Haushalte mit Wärme versorgt.

?Unsere Niedrigenergie Häuser wurden nach modernen und neuesten Standards konzipiert, da möchten wir auch bei der Energieversorgung auf dem aktuellen Stand sein und eine klimaschonende und platzsparende Lösung bieten?, so Kutter. Die überwiegend jungen Familien profitieren von der angenehmen Wohnatmosphäre. Mit gutem Gewissen können sie in eine CO2 neutrale Zukunft starten und tragen ihren Teil zur Klimawende bei.

Detaillierte Infomationen zu Caldo THERM, das kompakte Platzwunder, finden Sie hier.

Die ENERPIPE GmbH ist ein führender Hersteller von Nah- und Fernwärmesystemen. Das mittelständische Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen rund um das Thema Nahwärmeversorgung.

Weitere Artikel zum Thema:: Infrarotheizung im Neubau – ökologisch und ökonomisch sinnvoll Ein kluges Konzept, das Bauherren kennen sollten Leider erwägen noch viel zu wenige Bauherren eine Infrarotheizung im Neubau einzusetzen. Die Vorteile sind zu wenig bekannt und viele berücksichtigen nicht, dass moderne Häuser kaum Wärmeenergie benötigen. Kaum Wärmebedarf – das Heizen erfordert ein radikales Umdenken Gesetzliche Regelungen und Förderprogramme sorgen dafür, das heute Wohnraum entsteht, der […]... Ladestation für E-Autos in Hähnlein eingeweiht Alsbach-Hähnlein/Bensheim. Vertreter der GGEW AG und der Gemeinde Alsbach-Hähnlein haben eine neue Ökostrom-Ladestation für Elektroautos offiziell eingeweiht. Diese Ladestation mit zwei Ladepunkten à 22 Kilowatt Leistung ist schon seit einiger Zeit in Betrieb, sie befindet sich am Marktplatz in Hähnlein. ?Als innovativer Energiedienstleister bringen wir die Elektromobilität in Südhessen mit Kraft voran: mit professioneller Ladeinfrastruktur, […]... Wärmenetze erfolgreich umsetzen Das Thema Wärmenetze gewinnt immer mehr an Bedeutung ? und so folgten 20 Interessierte angefangen bei Stadtwerken, Planern, Installateuren und möglichen Anschlussnehmern der Einladung der ENERPIPE GmbH zum Workshop ?Nahwärmenetze erfolgreich umsetzen?, kurz vor dem Lockdown in der Corona Krise. Dabei waren die Themen klar: Wie kann Nahwärme erfolgreich umgesetzt werden und welche Aufgaben haben […]... Ein Haus zu kaufen erspart einigen Ärger, der mit einem Neubau verbunden ist In Zeitungsanzeigen von Häusern gibt es Neubau Immobilien. Hier sind die Bauherren gezwungen, durch wirtschaftliche oder private Probleme das neu gebaute Haus zu verkaufen. Dies fällt diesen nicht immer leicht. Eine Neubau Immobilie bietet dem Käufer viele Vorteile, die beim Hauskauf zu beachten sind. Wichtig ist die Lage aber auch der Wert der Immobilie. Auch […]... E.on droht Finanzdesaster bei AKW-Neubau Greenpeace-Studie zeigt erhebliche Risiken bei Reaktor-Projekt in Finnland...