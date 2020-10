“planet e.” im ZDFüber neue Wälder für mehr Klimaschutz (FOTO)

Weitere Artikel zum Thema::

Grillkohle aus Tropenholz: “planet e.” im ZDFüber ein brandheißes Thema (FOTO) 850.000 Tonnen Holzkohle nutzen die Europäer jährlich zum Grillen. Für den Grillspaß im Garten wird wertvolles Tropenholz gerodet und illegal nach Deutschland importiert. Der Großteil kommt aus Afrika und Südamerika. Auflagen für deren Einfuhr in die EU gibt es nicht – anders als bei Möbeln. Am Sonntag, 26. Mai 2019, 15.00 Uhr, berichtet “planet e.” […]...

“planet e. pandemie” im ZDFüber Globalisierung nach Corona (FOTO) Das Coronavirus zeigt die Zerbrechlichkeit der Weltwirtschaft – Stillstand in der Produktion aufgrund des zurückliegenden Lockdowns führte zu Unterbrechungen in den globalen Lieferketten. Die fünfte Ausgabe von “planet e. pandemie” geht am Sonntag, 7. Juni 2020, 16.30 Uhr im ZDF, der Frage nach, wie eng verzahnt die globale Welt ist und ob sich deutsche Firmen […]...

“planet e.” im ZDFüber Kältemaschinen und Klimaschutz (FOTO) Welches Klimaschutzpotenzial steckt in der Verbesserung von Kältemaschinen? In “Kälte, Kühlung, Klimaschutz – Neue Chancen für die Umwelt” geht “planet e.” am Sonntag, 1. Dezember 2019, 16.30 Uhr im ZDF, dieser Frage nach. Weltweit sind rund 3,5 Milliarden Kältemaschinen in Betrieb – würde man diese auf den neuesten Stand bringen, sänke ihr Strombedarf um bis […]...

Energiewende 2.0: “planet e.” im ZDFüber Klimaschutz der Konzerne (FOTO) Deutschland, einst Primus im Klimaschutz, rangiert im Klimaschutz-Index 2019 nur auf Rang 27. Dass sich politisch etwas bewegt – darauf warten einige Großkonzerne und Betriebe nicht mehr und handeln selbst. Am Sonntag, 3. November 2019, 16.30 Uhr im ZDF, berichtet “planet e.” über die “Energiewende 2.0 – Der Klimaschutz der Konzerne”. Gerade in Schlüsselsektoren wie […]...