„plan b“ im ZDFüber das Potenzial nachwachsender Rohstoffe (FOTO)

Erstellt von Presse Sonstige, Umwelttechnologien

Menschen beuten den Planeten aus, konsumieren mehr, als die Erde hergibt, zerstören den Lebensraum. Dabei ginge es auch anders: mit der Kraft der Natur. Vielerorts entwickeln Menschen nachwachsende und kreislauffähige Alternativen für umweltschädliche Rohstoffe. Birkenrinde zum Beispiel kann Plastik aus Erdöl ersetzen und eignet sich auch als Lederalternative. Über das Potenzial natürlicher und nachwachsender Rohstoffe und über erfinderische Menschen berichtet „plan b“ am Samstag, 20. Februar 2021, 17.35 Uhr im ZDF. Die Doku „Mit der Kraft der Natur – Die Rohstoff-Revolution“ von Stella Könemann und Felix Franz steht ab Freitag, 19. Februar 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

In Russland wurde Birkenrinde seit Jahrhunderten als langlebiges, flexibles und vor allem antibakterielles Material zur Herstellung verschiedener Produkte eingesetzt. Die Designerin Anastasiya Koshcheeva, die aus Sibirien stammt, hat die Vielseitigkeit des fast vergessenen Rohstoffs wiederentdeckt: Sie fertigt in ihrem Berliner Studio Hocker, Lampen, Aufbewahrungsboxen und Uhrenarmbänder aus Birkenrinde. Mit ihren Kreationen will Koshcheeva der umweltfreundlichen Plastik-Alternative zur Renaissance verhelfen.

In Hannover engagiert sich eine Gruppe Studierender mit frischen Ideen gegen den Wegwerfwahn. Der 23-jährige Merit Ulmer studiert Biotechnologie und hat gemeinsam mit elf weiteren Studierenden verschiedener Fachrichtungen ein neues Verfahren zur Papier- und Zellstoffherstellung entwickelt. Der Rohstoff stammt aus Ananas-Resten, die bei der Ernte in Costa Rica anfallen und normalerweise aufwendig entsorgt werden müssen. Das Ziel: Es sollen weniger Bäume für die Papierherstellung gefällt werden, zugleich sollen die Farmer vor Ort profitieren.

Weitere Ideen und Entdeckungen, die die Kraft der Natur für mehr Nachhaltigkeit nutzen und die in der „plan b“-Doku vorgestellt werden: In Rostock stieß die Reinigungskraft Ilona Parsch auf der Suche nach einem milden Putzmittel auf die Fähigkeiten der Roten Bete und legte so den Grundstein für eine eigene Reinigungsmittelfirma. Die Karlsruherin Monika Meier stolperte im Urlaub über Bällchen aus Seegras und entwickelte aus dem nachwachsenden Rohstoff ein Dämmmaterial mit natürlichem Brand- und Schimmelschutz – heute hat sie ein gut gehendes Unternehmen und will die Produktion erweitern.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-1380

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planb

Die Dokumentation „Mit der Kraft der Natur – Die Rohstoff-Revolution“ steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten vorab im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/

Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-mit-der-kraft-der-natur-100.html

„plan b“ in der ZDFmediathek: https://planb.zdf.de

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: „plan b“ im ZDFüber Hilfe für bedrohte Tiere (FOTO) Ob Eisbär, Westlicher Gorilla oder Wisent – eine Million Tierarten sind weltweit vom Aussterben bedroht. „plan b“ begleitet am Samstag, 29. Februar 2020, 17.35 Uhr im ZDF, Menschen, die nach Wegen suchen, das Aussterben von Tieren aufzuhalten. Die „plan b“-Doku „Die Letzten ihrer Art – Hilfe für bedrohte Tiere“ ist ab Freitag, 28. Februar 2020, […]... „plan b“ im ZDFüber neue Methoden bei Hochwasser (FOTO) Die Flut kommt: In den nächsten 25 Jahren sind in Deutschland siebenmal mehr Menschen von Überflutungen bedroht als heute. Davor warnt eine Studie des Potsdamer Instituts für Klimawandel. „plan b“ berichtet am Samstag, 6. Februar 2021, 17.35 Uhr, im ZDF aus aktuellem Anlass über „Stadt, Land, Flut – Neue Methoden bei Hochwasser“. Die ursprünglich geplante […]... „plan b“ im ZDFüber Projekte zum Schutz der Meere (FOTO) Die Meere sind verschmutzt, vermüllt und überfischt. Die Eingriffe des Menschen bedrohen die Ökosysteme unter Wasser stärker als jemals zuvor. Das wollen Visionäre wie Günther Bonin ändern: Mit einer maritimen Müllabfuhr bekämpft er den Plastikmüll in den Meeren. Dafür hat der frühere Leiter einer IT-Firma eine Bootsflotte entwickelt, die an vielen Orten weltweit den Müll […]... Schätze im Schutt: „plan b“ im ZDF über die Nutzung alter Rohstoffe (FOTO) Die Bauindustrie boomt – und verschlingt große Mengen an Rohstoffen. Mehr als die Hälfte aller Abfälle kommt hierzulande aus dem Bausektor – das meiste landet geschreddert im Straßenbau. Doch es gibt Menschen, die umdenken, die aus altem Bauschutt neue Häuser bauen. „plan b“ begleitet im ZDF am Samstag, 2. November 2019, 17.40 Uhr, Pioniere der […]... Kohlrabi statt Papaya: „plan b“ im ZDFüber „Slow Food“ (FOTO) Rotkohl und Kirschen statt brasilianischer Acai-Beere: Die Coronakrise hat die Nachfrage nach heimischen Produkten gesteigert – auch aufgrund der kurzen Lieferwege vom Acker um die Ecke. Bei Produzenten und Lieferanten sind deshalb neue Ideen gefragt – „plan b“ berichtet am Samstag, 11. Juli 2020, 17.30 Uhr, über „Kohlrabi statt Papaya – Die Vorzüge heimischer Produkte“. […]...