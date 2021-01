Photovoltaik – EEG 2021 auf einen Blick

Was gibt es Neues auf einem Blick...

1.200 Aussteller werden von heute bis zum 2. Juni 2017 auf der Intersolar, der Fachmesse der Solarwirtschaft, in München ihre Innovationen in den Bereichen Solar und Batteriespeicher präsentieren. Zeit für einen Fakten-Check zur Photovoltaik. Wo stehen wir heute in Deutschland? – 1,58 Millionen installierte Photovoltaik Anlagen – 41,2 Gigawatt installierte Gesamtleistung – 1,53 Gigawatt neu […]...