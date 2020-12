Neue Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021

Die Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages hat für die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gestimmt. Damit kann der weitere Kostenanstieg gebremst und der Ausbau der erneuerbaren Energien planvoll gesteuert werden. Bundesminister Sigmar Gabriel betonte in seiner Rede, die Novelle des EEG schaffe einen verlässlichen und gleichzeitig ambitionierten Ausbaupfad für die erneuerbaren Energien. Gleichzeitig würde deren Marktintegration angestoß...

Am Dienstagmorgen soll der Gesetzesentwurf zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Kabinett verabschiedet werden. Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, tritt anschließend vor die Presse, um den Entwurf zu erläutern und Fragen zu beantworten. N24 überträgt ab ca. 12 Uhr live.

Einladung zur Pressekonferenz am Dienstag, 03.11.2020 // 09:30-10:15 Uhr // Online via GoToMeeting Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wird heute zur weiteren Abstimmung an den Bundestag überwiesen. Ziel der Bundesregierung ist es, mit dem EEG 2021 das vereinbarte Ziel von 65 Prozent aus Erneuerbaren Energien bis 2030 zu erreichen. Im Bereich der Solartechnik, deren Ausbau […]...