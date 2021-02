Patent zu Batterien mit stark verbesserter Sicherheit, Raumausnutzung und Verfahren zur Herstellung

Erstellt von Presse Allgemein

Es geht im Markt verstärkt darum. Neuartige Blade- Batterien und Batteriezellen zu innovieren. Dazu gibt es ganz aktuell ein neues Patent von Envites Energy aus Nordhausen, welches angemeldet worden ist und der neuen Firma cerman.power+Battery zugutekommen soll. ?Es geht um neue Batteriezellen, die eine neue Generation insbesondere in ihren Sicherheitseigenschaften bedeuten, betont Tim Schäfer von Envites Energy und cerman.power+ Battery. Batteriezellen sind die Basis für viele Anwendungen im mobilen wie stationären Anwendungsbereich.

Die neuen Zellen haben neue Maße, die vorzüglich für Unterboden oder andere Bauräume geeignet sind: Beispiele für Batteriezellen, die aus Mischoxyden 811 oder einem LI- phosphatischen Materials bestehen sind vorzugsweise Lithium NCM 811 (Pouch), Dicke: 8.5mm, Breite: 102mm, Länge: 545mm,Qcap = 78Ah at 0.33C oder auch als weiteres Beispiel in LFP, Dicke der Zelle: 9.5mm, Breite: 103mm, Länge: 545mm, Qcap = 60Ah at 0.33C.

Das neue Patent umfasst auch ein Herstellungsverfahren, welches direkt mit einem koreanischen Partner entwickelt worden ist, um dies effizient in einer industriellen Produktion prozessieren zu können. Das Unternehmen bietet die Prozessierung im Technikum des Partners direkt an, das hat den Vorteil, dass bereits Serienqualität in den Musterphasen erreicht wird und der Prozess mit Maschinen und Ausrüstungen immer so bereits abbildbar ist, dass die Kosten des Produkts genau skalierbar sind.

Die Präparation weicht von bekannten Verfahren zur Herstellung herkömmlicher Zellen ab und unterstützt vorteilhaft die industrielle Produktion, wird als ein deutscher Entwicklungsbeitrag herausragender Qualität verstanden.

Vorzugsweise weist die Einhausung mehrere, temporär im Zellherstellungsprozess zu schließende und zu öffnende Füllöffnungen oder Einrichtungen dazu auf, die vorzugsweise auch das Prinzip der Osmose oder Diffusion nutzen können.

Diese Batteriezellen eigen sich sehr gut für die Batterien, etwa im Bauraum Sandwich oder Unterboden von Fahrzeugen. Die nachgewiesen Eigenschaften liegen bei über 4000 Vollzyklen und die Sicherheit, etwa in einem zerstörenden Missbrauchstest wie ?nageln? ist stark verbessert. Es kommt zu keiner nennenswerten Freisetzung von Material oder einer Erhitzung aus den Lithium-Ionen-Systemzellen, die gefährliche Risikomomente, wie etwa eines thermischen Durchgehens/Zersetzung oder Freisetzung von Aktivmaterial zur Folge hat.

Weitere Artikel zum Thema:: Patent zur effizienten Herstellung von Envites Energy von Li-Batteriezellen aus Nordhausen . Troika Prozess Nachhaltiger Prozess Hohe Ausbeute und Qualität Deutsche Technologie Envites Energy aus Nordhausen in Thüringen hat unter dem Titel ?Verfahren zur Herstellung einer Batteriezelle, vorzugsweise einer Li-Ionen-Bi Stapelzelle mit Feststoff? ein neues, richtungsweisendes IP zur effizienten Produktion in Europe von Batteriezellen veröffentlicht. Die IP ist Kern eigener Entwicklungen, die über 5 Jahre hingeführt […]... cerman.power+ Battery Gesellschaft in Nordhausen gegründet Nachhaltigere Energiespeicher gewinnen immer mehr an Bedeutung für viele Anwendungen. Die Herstellung, Vertrieb, aber auch F&E und Service von Batterien und -systemen sind Gegenstand eines spinn-off, welches von Tim Schäfer (Envites Energy) in Nordhausen initiiert worden ist. Darin werden verschiedene, insbesondere aber keramische Batterien und deren Systemtechnik innoviert. Die Firma cerman.power+ Battery GmbH wird dazu […]... Grüne, innovative Li-Hochleistungs-Batterien – cerman.power+ -made in Germany br /> Leicht und festes, proprietäres Batterie-Modul System Effizient und nachhaltiger im Lebensdauerzyklus Erhöhte Sicherheit und Lebensdauer insbesondere bei Weiterverwendung (Second-Life) Made in Nordhausen, Germany Eine neues Batterie Design-in ist besonders geeignet für temporär sekundäre Nutzung von gebrauchten Batterien (second life) und ist beim Deutschen Patentamt geschützt. Aus Nordhausen von Envites Energy wird der Fachwelt […]... Initiativ. Pro Li-Ionen-Batterien! Envites Energy, ein Serviceanbieter von Lithiumbatterien, unterstützt mit Sachmitteln und Personaleinsatz signifikant die neue Initiative Pro Li-Ionen-Batterien. ? Qualifizierte Li-Ionen- Batterien sind langjährig sehr sicher in Beförderung und Anwendung?, dies soll stärker bekannt gemacht werden, so Tim Schäfer von Envites Energy aus Nordhausen am Harztor. Die Initiative Pro Li-Ionen- Batterien wurde in 2015 zur Gründung […]... Cerman.power+ Batteriezellprojekt gestartet Envites Energy gibt den offiziellen Start eines neuen Batteriezellprojektes bekannt, welches nach Marktinteresse iterativ gestaltet werden soll. Im Kern wird die deutsche Entwicklung der Batteriezellentechnologie unter der Marke cerman.power+ erfolgen, die besonders effiziente und nachhaltigere Produktionstechnik basiert auf dem Troika Produktionsprozess, hierzu gibt es IP. Die prismatischen Zellen sind in der Phase eines C-Musters aufgelegt […]...