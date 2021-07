OTT HydroMet bietet jetzt die Aquarius Datenmanagement-Plattform in Europa an

Erstellt von Presse Allgemein

OTT HydroMet, ein weltweit führender Anbieter von hydrologischen und meteorologischen Messgeraten und Komplettlösungen bietet nun auch in Europa die Software Aquarius zur kontinuierlichen Überwachung von Wasserdaten in nahezu Echtzeit ain. Aquarius ist eine Datenmanagement-Plattform, die sich ideal für zahlreiche Anwendungen in der Hydrologie eignet, vor allem für Hochwasser, Grundwasser, Wasserverfügbarkeit und Wasserqualität. Die Plattform liefert Datenintegration auf Knopfdruck und verwandelt Daten in Wissen.

Nachdem die Herstellerfirma von Aquarius, Aquatic Informatics, in die Wasserqualitätsplattform von Danaher übernommen wurde, folgt nun die Einführung von Aquarius in OTT HydroMet. Aquatic Informatics bietet Softwarelösungen an, die kritische Anforderungen an das Wasserdatenmanagement, die Analytik und die Einhaltung von Vorschriften in der globalen Wasserindustrie erfüllen.

„Ich bin begeistert, dass wir Aquarius nun in unser OTT HydroMet-Angebot in Europa aufnehmen können“, sagt Danail Kuzarow, Vertriebs- und Serviceleiter Hydrologie bei OTT HydroMet. „Mit Aquarius können Kunden ihre Entscheidungsfindung und damit ihre Ergebnisse verbessern. Mit unserer umfassenden Anwendungsexpertise können wir Hardware, Software und Service nahtlos miteinander kombinieren, um Entscheidungsträgern die wichtigen Erkenntnisse zu liefern, die sie benötigen, um Leben und Umwelt zu schützen.“

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit OTT HydroMet, um die Einführung von Aquarius in der gesamten europäischen Region zu beschleunigen“, sagt Christopher Heyer, Senior Director of Sales bei Aquatic Informatics. ?Wir freuen uns darauf, Branchenexperten dabei zu unterstützen, mithilfe rechtzeitiger Kenntnis der wichtigen Daten nachhaltige und sinnvolle Entscheidungen treffen zu können.?

Echtzeit-Daten für proaktives Hochwassermanagement

Bei Hochwasser- und Starkregenereignissen zählt im Notfall jede Minute. In solchen Situationen liefert Aquarius Daten und Informationen, dank derer Ersthelfer und Katastrophenschutz rasche Entscheidungen treffen können. Die weltweit erprobte Plattform liefert schnell historische Statistiken aus hydrologischen und meteorologischen Daten. So lassen sich potenzielle Probleme vergleichen, visualisieren und proaktiv vorhersagen. Auch Warnungen und Benachrichtigungen zu Niederschlag und Wasserstand, die auf individuell festgelegten Pegeln basieren, werden aufgrund der Berechnungen ausgelöst. Der Anwender kann auf Knopfdruck definierte Intensitäten erstellen und abrufen, um einzelne Ereignisse zu bewerten, sich vor Haftungsrisiken zu schützen und alle Beteiligten zu informieren.

.

Entwicklung kalibrierter hydraulischer Bemessungsmodelle für das Wasserressourcenmanagement

Das visuelle Tool nutzt neben anderen Messgeräten auch die Strömungsmesswerte des OTT MF Pro, um neue Bemessungsmodelle für die Abflussberechnung in Echtzeit zu erstellen. Mithilfe eines Überprüfungs- und Genehmigungsprozesses lassen sich Änderungen der Bemessungswerte im Zeitverlauf verfolgen. Für die Verbreitung der Daten aus Aquarius steht eine Vielzahl von Berichtswerkzeugen zur Verfügung. Die größten Wasserwirtschaftsbehörden der Welt vertrauen auf Aquarius-Bewertungen, um aktuelle Wasserstands- und Abflussdaten zeitnah an die Öffentlichkeit zu bringen.

Deliver Water Quality Insights to Stakeholders with Confidence

Mit Aquarius können Anwender mehr aus ihren Sensoren herausholen, indem sie alle Standorte des Messnetzes zentral verwalten und alle Datenerfassungssysteme integrieren, um die Nutzer im Büro und im Feld auf dem Laufenden zu halten. Daten werden schnell visualisiert, gescannt und mit erstklassigen automatischen Fehlererkennungs- und Korrekturwerkzeugen qualitätsgesichert. Außerdem lassen sich Roh- und korrigierte Daten in einem einzigen Diagramm vergleichen, um Daten zu verifizieren oder mit einem automatischen Audit-Protokoll zurückzuverfolgen. Die Informationen können internen oder externen Beteiligten einfach online zur Verfügung gestellt werden und sind von überall aus zugänglich. Dabei lässt sich mit einer effektiven Berechtigungssteuerung festlegen, wer was sehen darf und welche spezifischen Parameter für Echtzeit-Einsichten auf einen Blick gelten.

Leistungsstarke Datenintegration und Alarmfunktion für Grundwasser

Mit der Aquarius-Datenmanagementlösung können Sie unterschiedliche Datenquellen, einschließlich Proben-, Zeitreihen- und Drittanbieterdaten, zu einer einheitlichen Ansicht zusammenführen, um aus allen Kontextinformationen verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Anhand dieser Daten können benutzerspezifische Vorgaben angepasst werden, um mühelos den Status zu visualisieren und Warnhinweise in der Software oder in Form von E-Mail- oder Textnachrichten zu liefern. Mit leistungsfähigen Diagrammen, Visualisierungen und Modellierungen mit sofort einsatzbereiten Branchenstatistiken können Sie Entscheidungen für das Grundwassermanagement schneller treffen. So können Sie technische und nichttechnische Informationen schneller an interne und externe Beteiligte weitergeben.

Zu Aquarius

Erfahren Sie mehr über unsere Software

Die weltweit agierende OTT HydroMet GmbH mit ihrer über 140-jährigen Geschichte liefert wertvolle Erkenntnisse, Qualitätsmessgeräte und Monitoring-Lösungen, die die Datenauswertung optimieren und die Experten bei der Entscheidungsfindung in hydrometrischen Anwendungen unterstützen. Ihre Tochtergesellschaften und Vertretungen in mehr als 90 Ländern liefern das breiteste Portfolio an effizienten Lösungen in der Hydrologie, Meteorologie und Solarenergie. Mit seiner zukunftsweisenden Mess- und Kommunikationstechnik in den Bereichen Wasserqualität, Wassermenge, Meteorologie, Datenmanagement und Telemetrie trägt das Unternehmen nachhaltig zum Schutz von Leben und Umwelt bei.

Weitere Artikel zum Thema:: Aquatic Informatics wird Teil der Water Quality Plattform von Danaher Aquatic Informatics Inc. wurde durch die Water Quality Plattform von Danaher von XPV Water Partners erworben. Aquatic Informatics liefert Softwarelösungen für entscheidende Anwendungen bei Datenverwaltung, Analysen und Konformität für die weltweite Wasserbranche. Das Unternehmen ist Anbieter des Vertrauens von Lösungen zur Verwaltung von Wasser für mehr als 1.000 Organisationen weltweit, die damit große Mengen von […]... Stanzi Prell übernimmt Marketingleitung der OTT Hydromet Group Kempten/Allgäu, im Oktober 2016. Stanzi Prell (49) verstärkt seit September als Vice President Marketing das Führungsteam der OTT Hydromet Group. In dieser Funktion verantwortet sie die strategische Entwicklung der Gruppe mit Fokus auf Markensteuerung und Marketing-Kommunikation. Sie berichtet direkt an Dr. Anton Felder, den Geschäftsführer der OTT Hydromet Group. Vor ihrem Eintritt in die OTT […]... OTT Hydromet kooperiert mit Sea-Bird Kempten/Allgäu, im August 2016. Die OTT Hydromet Group kündigt eine neue Vertriebsstrategie für Produkte der Sea-Bird Coastal an: Sensorik und Systeme zur In-situ-Überwachung der Wasserqualität sollen künftig in Europa exklusiv über OTT Hydromet vertrieben werden. „Diese Geräte passen hervorragend zu unseren Wasserqualitätsprodukten und -technologien.“ so Marcus Meckelmann, Vertriebsleiter für Europa bei OTT. „Unsere Kundenbasis ist […]... IFAT 2016: OTT Hydromet zeigt interessante Messtechnik für Kommunen Die Kemptener OTT Hydromet GmbH präsentiert auf der IFAT 2016 in München einige Produkte, die für die städtische und kommunale Wasserwirtschaft interessant sind. Und auch für alle, die für sichere Straßen sorgen müssen, ist etwas dabei. Ein besonderes Highlight am Messestand ist der wägende Niederschlagsmessers OTT Pluvio2 S. Der kompakte Regenmesser ist für die urbane […]... OTT Hydromet launcht Multiparametersonde der nächsten Generation OTT Hydromet unterstützt seit vielen Jahrzehnten Fachleute aus der Hydrologie und Umweltwissenschaften beim Monitoring der zunehmenden Veränderung von Wasserressourcen. Nun stellt der Messtechnikhersteller eine weiterentwickelte Version der Hydrolab Sondenplattform vor, damit Messdaten zukünftig noch umfassender validiert werden können. Die neue Multiparametersonde HYDROLAB HL7 dient der kontinuierlichen Überwachung von wichtigen Wasserqualitätsparametern in natürlichen Gewässern. Das verbesserte […]...