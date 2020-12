Online-Seminar zum KWK-Gesetz 2020

Weitere Artikel zum Thema::

KWKG 2020? Online-Seminar Am 14. August 2020 trat das neue KWK-Gesetz in Kraft. Teilweise gelten die neuen Regelungen rückwirkend zum 01. Januar 2020. Welche Änderungen müssen KWK-Anlagenbetreiber beachten? Welche Optimierungspotentiale und Fallstricke existieren? Diese und weitere Fragestellungen verunsichern viele Anlagenbetreiber. In einer Reihe von Online-Seminaren informieren BHKW-Infozentrum und BHKW-Consult über die Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und der administrativen […]...

Online Seminare zum KWK-Gesetz 2020 Das KWK-Gesetz stellt das zentrale Förderinstrument für hocheffiziente KWK-Anlagen dar. Am 03. Juli wurde das KWK-Gesetz im Deutschen Bundestag und dem Deutschen Bundesrat verabschiedet und trat am 14. August 2020 in Kraft. Teilweise greifen die Veränderungen des KWKG 2020 rückwirkend zum 01. Januar 2020. Das neue Online-Seminar über das KWK-Gesetz wird in den 4,5 Stunden die Regelungen des KWKG […]...

Seminar zum KWK-Gesetz 2020 in Koblenz Am 15. September 2020 findet in Koblenz ein Intensivseminar zum neuen KWK-Gesetz statt. Neben den Regelungen des KWKG 2020 werden auch unter anderem das Energie- und Stromsteuergesetz thematisiert....

KWK-Gesetz 2020? Chancen und Möglichkeiten der neuen Regelungen Das neue KWK-Gesetz enthält zahlreiche Neuerungen. Dies betrifft teilweise auch KWK-Anlagen, die seit dem 1.12020 in Betrieb gegangen sind. In einer Reihe von Online-Seminaren informieren BHKW-Infozentrum und BHKW-Consult über die Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und der administrativen Vorgaben des KWK-Gesetzes 2020. Im Fokus stehen dabei ein Corona-Spezial Online Seminar, das am 11. November 2020 exklusiv […]...