Online-Event: Virtuelle Roadshow Energieoptimierung am 20. und 21. April 2021

Im digitalen Zeitalter verändern sich das Arbeiten und das Lernen. Damit eröffnen sich Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen auch neue Möglichkeiten der Präsentation. Angesichts der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie verlagert EMH die jährliche Roadshow daher in den virtuellen Raum: Am 23. und 24. September 2020 werden modernste Systeme und Lösungen für die Energie-Messtechnik mit einem […]...

Nach einem turbulenten Jahr kooperieren EUROSOLAR und die Stadtwerke Speyer zur EUROSOLAR-Konferenz ?Stadtwerke mit Erneuerbaren Energien? ? online. Die renommierte Konferenz findet am 28. April 2021 zum ersten Mal digital statt und rückt Kommunalversorger als entscheidende Akteure einer dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung in den Fokus. Erneuerbare Energien vor Ort EUROSOLAR-Vorstandsmitglied Margit Conrad, die als ehemalige […]...

Aufgrund des großen Interesses an den neuen gesetzlichen Bestimmungen des KWK-Gesetzes 2020/2021 und des EEG 2021 bietet das BHKW-Infozentrum zwei zusätzliche Termine für das Kompakt-Seminar ?Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für KWK-Anlagenbetreiber zum 01.01.2021? an. Die Zusatzveranstaltungen über die gesetzlichen Änderungen zum 1.1.2021 finden am 23. Februar 2021 sowie letztmalig am 15. März 2021 statt. Im thematischen Fokus des Online-Seminars stehen die am 1.1.2021 in […]...