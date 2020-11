Neues vom kompostierbaren Bioabfall-Beutel: “DINplus” verschärft Anforderung durch Halbierung der Abbauzeit (FOTO)

Praxisversuch räumt mit dem Vorurteil auf, dass kompostierbare Bioabfall-Beutel Ursache der Kunststoff-Rückstände im Kompost sind. Es sind im Gegenteil die konventionellen oder PE-Folien-Kunststoffe, die für die große Majorität der Verunreinigungen verantwortlich sind, so das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung. Wie die Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft “Müll und Abfall” in ihrer Mai-Ausgabe berichtet, hat das Witzenhausen-Institut […]...

Eine Studie der Wageningen University & Research, Niederlande, analysierte jüngst das Verhalten kompostierbarer Verpackungsprodukten in einer großindustriellen Kompostanlage. Die Ergebnisse zeigen, dass die gemäß EN13432 zertifizierten getesteten Produkte innerhalb von maximal 22 Tagen abgebaut werden. Das Projekt wurde vom niederländischen Ministerium für Wirtschaft und Klimapolitik in Auftrag gegeben. “Die Studie zeigt, dass die getesteten Produkte […]...

In Berlin wurde in der vergangenen Woche die Gründung des "Verbund kompostierbare Produkte e.V." bekannt gegeben. "Der Verbund setzt sich dafür ein, dass die Bioabfallsammlung in Deutschland flächendeckend umgesetzt und durch kompostierbare Bioabfallbeutel erleichtert wird", so der Vorsitzende Jens Boggel. Bislang sammelt nur jeder zweite Haushalt in Deutschland Bioabfälle. Der Anteil an eingesammeltem Bioabfall könnte deutlich grö&szli...