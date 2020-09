Kompostierbare Bioabfall-Beutel unschuldig! /Über 98% aller Partikel im Kompost sind aus konventionellen oder PE-Folien-Kunststoffen! (FOTO)

Erstellt von Presse Sonstige, Umwelttechnologien

Praxisversuch räumt mit dem Vorurteil auf, dass kompostierbare Bioabfall-Beutel Ursache der Kunststoff-Rückstände im Kompost sind. Es sind im Gegenteil die konventionellen oder PE-Folien-Kunststoffe, die für die große Majorität der Verunreinigungen verantwortlich sind, so das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung.

Wie die Fachzeitschrift für Abfall- und Ressourcenwirtschaft “Müll und Abfall” in ihrer Mai-Ausgabe berichtet, hat das Witzenhausen-Institut in Zusammenarbeit mit der Universität Bayreuth zehn verschiedene Komposte aus acht verschiedenen Bioabfall-Behandlungsanlagen in Deutschland, untersucht.*

Schwerpunkt war die Identifikation von Folienkunststoffen und hierbei insbesondere von BAW-Folien ( B iologisch A bbaubaren W erkstoffen). Die aus den Kompostproben aussortierten Folienkunststoffe wurden von der Universität Bayreuth mittels Attenuated Total Reflection Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (ATR-FTIR) nach Kunststoff-Polymergruppen differenziert.

In sieben der zehn Komposte konnten – so das Ergebnis – überhaupt keine BAW-Partikel nachgewiesen werden. In insgesamt 446 gefundenen Kunststoff-Folienpartikeln wurden lediglich acht Stücke BAW-Folien gefunden. Der Artikel schließt daraus: “98,2% der Folien-Kunststoffe waren aus PE oder anderen konventionellen Kunststoffen”. Und kommt zum Ergebnis, “dass der Einsatz von kompostierbaren Bioabfall-Sammelbeuteln bei einer Substitution von PE-Beuteln zu einer deutlichen Reduzierung von Kunststoff-Partikeln im Kompost führen würde.”

Auf Nachfrage bestätigt Peter Brunk, der Vorsitzende des Verbunds kompostierbare Produkte e.V. in Berlin: “Es wurde erneut der Beweis erbracht, dass der Einsatz von kompostierbaren Bioabfall-Beuteln den Kompost nicht schadet, sondern den Bürgern eine hygienische und hochwertige Hilfe für die getrennte Sammlung von Bioabfällen liefert.” Weiter führt er aus, “wenn wir – wie es Politik, Bürger, Kommunen und Entsorger fordern – mehr wertvolle Bioabfälle der Kompostierung zuführen wollen, führen nur lösungsorientierte und vertrauenswürdige Hilfsmittel, wie die zertifiziert kompostierbaren Bioabfall-Beutel, zum Erfolg.”

*Quelle: Dr. Michael Kern u.a.: “Kunststoffe im Kompost”, Müll und Abfall 05/2020 https://www.muellundabfall.de/ce/kunststoffe-im-kompost/detail.html

