Neuer Geschäftsbereichsleiter und Ausbau der Präsenz im Raum DACH

Erstellt von Presse Allgemein

Dr. Anton Felder hat die Leitung des Geschäftsbereichs Monitoring der KISTERS Gruppe und die des Tochterunternehmens HyQuest Solutions übernommen. Der promovierte Bauingenieur war vor seinem Engagement für KISTERS für die OTT-Gruppe in unterschiedlichen Positionen tätig, unter anderem als President and Managing Director der OTT HydroMet Group und Geschäftsführer der OTT HydroMet GmbH. In seiner neuen Position verantwortet Dr. Felder die Geschäftsentwicklung von HyQuest Solutions, der KISTERS-Marke für innovative hydrologische und meteorologische Messsysteme, Präzisionsmessgeräte und Datenlogger.

Zusätzlich wird der Vertrieb von HyQuest Solutions durch die Neuzugänge Helmut Hohenstein (Deutschland) und Dr. Ruwin Pandithage (Österreich) neu aufgestellt. Dr. Pandithage fungiert neben der Direktvertriebsbetreuung als Leiter Agrarmeteorologie und Herr Hohenstein übernimmt die Verantwortung für den Vertrieb und das Business Development für Europa, Naher Osten und Afrika. Den Bereich Meteorologie leitet seit dem 1. Februar der Meteorologie-Spezialist Kurt Nemeth. Insbesondere für die deutschen und österreichischen Kunden und Interessenten stehen somit direkte Ansprechpartner für messtechnische Fragestellungen in Hydrologie und Meteorologie zur Verfügung.

?Mit Dr. Anton Felder haben wir einen hochkarätigen Spezialisten an die Spitze unserer Tochter HyQuest Solutions gesetzt, der fachliche Expertise und langjährige Erfahrung insbesondere in der Hydrometrie besitzt und ? genau wie seine neuen Kollegen ? in der Branche wohlbekannt ist. Ich freue mich über diese wertvolle Bereicherung für unser Unternehmen? so Klaus Kisters, CEO der KISTERS-Gruppe.

HyQuest Solutions ist die KISTERS Marke für innovative Präzisionsmessinstrumente, Sensoren und Datenlogger im Bereich Umwelt-Monitoring für hydrologische und meteorologische Anwendungen. HyQuest Solutions besitzt mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Planung, Herstellung, Vertrieb, Installation und Betrieb von Messgeräten u.a. zur Niederschlags-, Wasserstands- und Durchflussmessung und von Datenerfassungssystemen. Kunden sind beispielsweise Wetterdienste, Wasserwirtschaftsbehörden, Umweltbehörden, Ingenieurbüros und Entwässerungsbetriebe. Die KISTERS AG mit Sitz in Aachen agiert als Importeur in den EU-Binnenmarkt und ist zuständig für den Vertrieb in die Regionen Europa (und angrenzende Länder), Mittlerer Osten und Afrika. KISTERS bietet integrierte Lösungen, die alle Schritte des Datenüberwachungs- und Datenverwaltungsprozesses vom Sensor bis zur Entscheidungsfindung abdecken.

https://www.hyquestsolutions.de/