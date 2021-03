Neue Zusammenarbeit für den Redispatch 2.0

Erstellt von Presse Allgemein

Der anstehende Redispatch 2.0 wird weitestgehend auf Plandaten und Prognosen statt auf gemessenen Ist-Werten beruhen. Folglich benötigen insbesondere Verteilnetzbetreiber gute und zuverlässige Prognosen des Netzzustands sowie der Anlagen-Flexibilitäten. Diesbezüglich kooperieren nun der Spezialist für Wetter-, Wind-, Solar- und Hydroprognosen Meteomatics AG aus St. Gallen (Schweiz) und der IT-Anbieter für die Energiewirtschaft KISTERS AG aus Aachen. Gemeinsam können sie eine Prognose-Lösung anbieten, die die Anforderungen des Redispatch 2.0 bezüglich der Vorhersage von Netzzuständen und Netzengpässen abdeckt und Verteilnetzbetreibern größtmögliche Flexibilität bei der Umsetzung der neuen Prozesse bietet: Die netzknotenscharfen Wetterprognosen sowie anlage- und parkspezifische Leistungsprognosen von Meteomatics werden in die Software von KISTERS eingebunden und mit den bewährten KI-basierten Algorithmen verarbeitet. Damit erhalten Netzbetreiber nicht nur die erforderlichen Netzknotenlast- und anlagenscharfen Einspeiseprognosen sondern auch eine Bewertung der Prognosegüte. All das ist Teil der Redispatch-2.0-Lösungen von KISTERS, die auch mit Drittsystemen verwendet werden können.

?Wir freuen uns, die neuen Herausforderungen der Verteilnetzbetreiber gemeinsam mit KISTERS zu lösen. Hier können wir unsere langjährigen Erfahrungen in Wind- und Solarleistungsprognosen für Netzbetreiber, Direktvermarkter und Energiehändler gut einbringen und den Grundstein für zuverlässige Redispatch-2.0-Lösungen legen?, so Melanie Luther, Vertriebsleiterin Meteomatics. ?Um unseren Kunden exzellente anlagenscharfe Einspeiseprognosen zur Verfügung zu stellen, integrieren wir die Meteomatics-Prognosen in unsere praxiserprobten IT-Systeme oder direkt in die Lösungen der VNB. Damit können sie alle erforderlichen Prognosen in exzellenter Qualität selbst erstellen und sind nicht auf Dienstleister angewiesen? ergänzt Michael Untiet, Leiter Geschäftsbereich Energie bei KISTERS.

Software-Lösungen für den Redispatch 2.0

Für den Redispatch 2.0 ist es erforderlich, im Vorfeld, d.h. basierend auf Prognosen und Planwerten, Wirksamkeit und Kosten möglicher Maßnahmen bewerten und abwägen zu können. Zur vollständigen und effizienten Abwicklung der Redispatch-2.0-Pflichtprozesse benötigen alle Marktteilnehmer eine möglichst komfortable und automatisierte Software-Lösung, die auf ihre Marktrolle zugeschnitten ist. Die KISTERS-Lösung umfasst die komplette Prozesskette von der Datenerfassung und -integration über Netzzustandsprognose inklusive Güteüberwachung und Ampelfunktion im Planwertmodell, Maßnahmenplanung und Meldung bis hin zu deren Umsetzung.

Die KISTERS AG ist ein weltweit tätiges IT-Unternehmen, das mit über 600 Mitarbeitern u.a. Ressourcen-Management-Systeme für Energie, Wasser und Luft entwickelt. Aufgrund der fachlichen Kompetenz und der Branchen- und Einsatzerfahrung in zahlreichen Ländern ist KISTERS ein international erfolgreicher Lösungspartner. Für die Energiewirtschaft mit ihren Geschäftsfeldern Energiegewinnung, -verteilung, -vermarktung/-handel sowie -nutzung entwickelt KISTERS marktkonforme und zukunftsweisende Lösungen. Das Portfolio enthält Software für u.a. Energiedaten- und Portfoliomanagement, ETRM, Prognose, Virtuelle Kraftwerke, Metering und Smart Grids/Leittechnik. Mehr als 750 Unternehmen aus der Energiewirtschaft und der Industrie setzen auf KISTERS Software.

