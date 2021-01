EAM Netz entscheidet sich für Redispatch-2.0-Software von KISTERS

Erstellt von Presse Allgemein

Die anstehende Erweiterung des Redispatch-Regimes (Redispatch 2.0) macht Verteilnetzbetreiber (VNB) zu einer tragenden Säule des Engpassmanagements, denn sie müssen vorausschauend Netzengpässe erkennen und daraufhin geeignete Maßnahmen unter Einhaltung der Netz- und Versorgungssicherheit ermitteln, abstimmen und umsetzen. Dazu ist es erforderlich, dass sie ihre Netze bzgl. der zu erwartenden Belastung modellieren sowie Netzzustände prognostizieren. Zur Engpassbeseitigung müssen die VNB ab dem 1. Oktober 2021 alle EE-Anlagen, KWK-Anlagen und Speicher ab 100 kW einbeziehen.

Der hessische Netzbetreiber EAM Netz GmbH hat die KISTERS AG mit der Implementierung eines wesentlichen Teils der Software-Lösung für den Redispatch 2.0 beauftragt, um die umfangreichen Anforderungen an den Redispatch-Prozess umzusetzen. Basierend auf der neuen Lösung plant die EAM, Redispatch-Dienstleistungen auch für weitere Netzbetreiber anzubieten.

Redispatch 2.0 bringt für fast alle Marktakteure neue Prozesse und neue Verpflichtungen, die Anpassungen in einem engen Zeitrahmen bedürfen, u.a. im Leitsystem, in den Energiebeschaffungsprozessen, in der Energiemengenbilanzierung, in der Abrechnung und auch in den Maßnahmen zur Informationssicherheit. KISTERS unterstützt hier mit rollenspezifischen hochautomatisierten Software-Lösungen, die sowohl mit Bestandssystemen als auch mit Drittsystemen verwendet werden können.

Die modulare Redispatch-2.0-Lösung von KISTERS deckt den gesamten Prozess von der viertelstundenscharfen Prognoseerstellung über Netzzustandsanalyse, Maßnahmendimensionierung, -abstimmung und -durchführung, den bilanziellen Ausgleich bis hin zur Energiemengenbilanzierung und Abrechnung ab. Bei der EAM kommen die Komponenten für Prognoseerstellung, -bewertung und -verwaltung, Bilanzkreismanagement und Fahrplanversand inkl. Kurzfristhandel sowie MaBiS-Erweiterungen in der Bilanzierung und Abrechnungsvorbereitung zum Einsatz. Sie ergänzen die bestehenden KISTERS-Systeme Zählerfernauslesung, Meter Data Management, Energiedatenmanagement, Bilanzierung Portfoliomanagement und Prognose.

Rollenspezifische skalierbare Lösungen

Dank des modularen Leitsystem-unabhängigen Konzepts können mit der KISTERS-Redispatch-Lösung unterschiedliche Kundenanforderungen passgenau und kosteneffizient umgesetzt werden. Sie enthält Komponenten für Netzbetreiber (VNB), Anlagenbetreiber (BTR: Betreiber einer technischen Ressource), Einsatzverantwortliche (EIV), Bilanzkreisverantwortliche (BKV) und Direktvermarkter (DV).

Die KISTERS AG ist ein weltweit tätiges IT-Unternehmen, das mit über 600 Mitarbeitern u.a. Ressourcen-Management-Systeme für Energie, Wasser und Luft entwickelt. Aufgrund der fachlichen Kompetenz und der Branchen- und Einsatzerfahrung in zahlreichen Ländern ist KISTERS ein international erfolgreicher Lösungspartner. Für die Energiewirtschaft mit ihren Geschäftsfeldern Energiegewinnung, -verteilung, -vermarktung/-handel sowie -nutzung entwickelt KISTERS marktkonforme und zukunftsweisende Lösungen. Das Portfolio enthält Software für u.a. Energiedaten- und Portfoliomanagement, ETRM, Prognose, Virtuelle Kraftwerke, Metering und Smart Grids/Leittechnik. Mehr als 750 Unternehmen aus der Energiewirtschaft und der Industrie setzen auf KISTERS Software.

https://energie.kisters.de

Weitere Artikel zum Thema:: Redispatch 2.0: Was kommt auf die Verteilnetzbetreiber zu- Wenn der neue und deutlich erweiterte Redispatch-2.0-Prozess in Kraft tritt, werden Verteilnetzbetreiber (VNB) zu einer tragenden Säule des Redispatchings. Ebenso wie die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) müssen sie ihre Netze bzgl. der zu erwartenden Belastung modellieren und prognostizieren und dabei auch EE-Anlagen, KWK-Anlagen und Speicher ab 100 kW einbeziehen. Das erfordert Anpassungen in Leitsystemen ? insbesondere zur […]... KISTERS liefert Software an EnBW zur Steuerung von Windparks und weiterer Anlagen für Erneuerbare Energien Die KISTERS AG aus Aachen entwickelt gemeinsam mit der EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG eine Software zur zentralen Überwachung und Steuerung des Offshore-Windparks EnBW Baltic 1 sowie weiterer Onshore-Anlagen. Seit März 2013 wird nicht nur der Offshore-Windpark EnBW Baltic 1 mit der Software EnBW ControlStar geführt, sondern mittlerweile auch Onshore-Windparks und Biogasanlagen des Energieerzeugers aus Baden-Württemberg. EnBW ControlStar basiert auf ... Stadtwerke Cottbus entscheiden sich für Kraftwerksoptimierung von KISTERS Erzeugungsparks optimal betreiben und planen... Optimierungskoryphäe verstärkt KISTERS Dr. Olaf Syben leitet seit 1. Januar 2021 den Bereich Optimierung... Kosten senken durch Software as a Service Der Messeauftritt von KISTERS auf der kommenden E-world steht unter dem Stern leistungsstarker IT-Lösungen, mit denen EVU, Stadtwerke und Netzbetreiber die Anforderungen an die Energiebranche im Zuge der Energiewende souverän meistern können. Im Fokus steht unter anderem die gesetzeskonforme, modulare Smart Metering-Komplettlösung. Die unterstützt die Unternehmen auf dem Weg vom Rollout bis zum Regelbetrieb. Sie […]...