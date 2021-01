Neue Feinstaubregeln: Was Kaminofen-Besitzer jetzt wissen müssen

Moderne Feuerstätten erhöhen die Effizienz, senken die Emissionen und verbessern so die Umweltbilanz Moderne Feuerstätten mit fortschrittlicher Verbrennungstechnik helfen seit Jahren dabei, die Heizkosten zu senken. Auch 2010 wurden erneut rund 300.000 ältere Geräte ausgetauscht - durch Kaminöfen, Kachelöfen, Heizkamine oder Pellet-Einzelöfen mit geringen Emissionen und einem hohen Wirkungsgrad. Und das ist gut so. Gut fürs Klima, gut für...

Stichtag für alle 15 Millionen Feuerstätten in Deutschland ist der 31. Dezember 2013 - Online-Datenbank hilft bei Nachweispflicht Pünktlich zum Jahreswechsel treten vielfach Gesetze und Verordnungen in Kraft, um die man sich zuvor im Trubel der Festtage nicht weiter kümmern konnte. So wie die erste Frist, die sich aus der im März 2010 in Kraft getretenen 1.BImSchV ergibt - Ende 2013 Es ist daher ratsam, schon jetzt mit seinem Schornsteinfeger in Kontakt zu t...