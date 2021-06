Neckermann Strom ist FOCUS-MONEY-Kompetenz-Star

Erstellt von Presse Allgemein

Neckermann Strom steht für 100% Ökostrom zu fairen Preisen. Nun bescheinigt FOCUS-MONEY dem Unternehmen ?Hohe Kompetenz? und damit bessere Leistungen als im Branchenmittelwert der Kategorie Stromversorger. Damit zählt Neckermann Strom zu den besten 15 Stromversorgern im FOCUS MONEY Ranking. ?Wir sind sehr stolz über diese Auszeichnung, denn sie zeigt, dass unsere Kunden in ganz Deutschland überaus zufrieden mit unseren Leistungen, Produkten, Beratungen und Services sind ? und uns daher eine hohe Kompetenz im Energiesektor bescheinigen?, freut sich Florian Wessely, Vorstand der Neckermann Strom AG.

FOCUS-MONEY kürt die kompetentesten Unternehmen

Zum dritten Mal nahm FOCUS-Money die Kompetenz von Unternehmen unter die Lupe und kürte auf Basis von über 233.000 Kundenurteilen die kompetentesten Unternehmen Deutschlands. Basierend auf den Kundenangaben ermittelten die Experten des Beratungs- und Analysehauses ServiceValue den individuellen Kompetenzwert der berücksichtigten Unternehmen und verglichen diesen mit den Mitbewerbern. Die Auszeichnung ?Hohe Kompetenz? bekamen alle Unternehmen, die besser als der Gesamtmittelwert aller Anbieter ihrer Branche/Kategorie abschneiden (FOCUS-MONEY 22/2021). Im Ranking der Kategorie Stromversorger belegt Neckermann Strom mit der Bewertung ?Hohe Kompetenz? im bundesweiten Vergleich den 15. Platz. ?Die Rankings zeigen auch in den einzelnen Branchen, welche Unternehmen im direkten Konkurrenzvergleich mit ihrer Kompetenz überzeugen konnten?, so ServiceValue-Geschäftsführer Dr. Claus Dethloff in FOCUS-MONEY.

Die Neckermann Strom AG ist seit ihrer Gründung 2013 unabhängiger und nachhaltiger Ökostromanbieter im deutschsprachigen Raum mit Schwerpunkt auf Grünstromtarifen für Nachtspeicher- und Elektroheizsysteme sowie Ladestrom. Die Neckermann Strom AG liefert Ökostrom für alle Verbraucher in ganz Deutschland. Seit April 2021 können alle Kunden bundesweit vom günstigen Gas-Tarif der Neckermann Strom AG profitieren. Im Mai 2021 zeichnet FOCUS-MONEY in der Studie ?Stars am Kompetenz-Himmel? die Neckermann Strom AG mit ?Hoher Kompetenz? aus (FOCUS-MONEY 22/2021). Mehr unter www.neckermann-strom.de.

Weitere Artikel zum Thema:: Neu im April 2021:Ökostrom-Versorger Neckermann Strom liefert jetzt auch Gas für Jedermann Bereits seit 2013 steht die Neckermann Strom AG für nachhaltige Energie. Ab April 2021 kommt ein weiterer Energiebereich hinzu: umweltschonendes Gas. Sicher versorgt mit umweltschonendem Gas Ab April 2021 können alle Kunden bundesweit vom günstigen Gas-Tarif der Neckermann Strom AG profitieren: Einfach den eigenen Verbrauch im Tarifrechner eintragen und individuellen Tarif berechnen. ?Die Versorgung mit […]... Kunden geben beste Noten: Focus-Money zeichnet eprimo als „Fairsten Gasversorger“ aus – Sehr guter Kundenservice – Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – Sehr gute Produktleistung – Sehr gute Kundenberatung – Sehr gute Kundenkommunikation Neu-Isenburg, 27. Oktober 2017. eprimo erhält erneut vom Wirtschaftsmagazin Focus-Money den Titel „Fairster Gasversorger“ (Focus-Money 44/2017). Mehr als 2.800 Kunden beurteilten in einer Online-Befragung des Kölner Beratungs- und Analysehauses ServiceValue im Auftrag von Focus-Money die […]... Focus-Money bestätigt: eprimo gehört zu den fairsten Gasversorgern – Sehr guter Kundenservice – Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – Sehr gute Produktleistung – Sehr gute Kundenberatung – Sehr gute Kundenkommunikation Neu-Isenburg, 15. November 2016. eprimo gehört zu den fairsten Gasversorgern in Deutschland. Das bestätigt eine aktuelle Studie von Service Value im Auftrag von Focus-Money. Der Energiediscounter erreichte wie schon im Vorjahr die Gesamtnote „sehr gut“ […]... Focus-Money bewertet KNITTEL als Top-Stromanbieter Fuldaer Energiedienstleister mit Bestnoten bei der Kundenbewertung... Focus-Money: Kunden empfehlen eprimo Freunden und Kollegen – Ausgezeichnet für „hohe Weiterempfehlung“ – Unter den Top 5 der Strom- und der Gasanbieter – Fast 460.000 Kundenstimmen ausgewertet Neu-Isenburg, 2. Juli 2018. Das Wirtschaftsmagazin Focus-Money und das Forschungsinstitut ServiceValue haben in einer groß angelegten Studie für 78 Branchen ermittelt, welche Unternehmen von den Verbrauchern am häufigsten weiterempfohlen werden (Heft 27/2018). eprimo gehört zu […]...