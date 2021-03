Meyer Burger beauftragt Jung von Matt mit neuer Marken- und Produktpositionierung

Die Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) hat Jung von Matt mit der Neuausrichtung seiner Marke beauftragt. Die renommierte Kreativagentur erarbeitet derzeit eine neue Premium-Markenstrategie und Kommunikationsarchitektur, mit der das Unternehmen künftig als Hersteller von hocheffizienten Solarmodulen auftritt.

Die Produktion von hocheffizienten Solarzellen und -modulen startet im zweiten Quartal dieses Jahres an den neuen Standorten Bitterfeld-Wolfen und Freiberg. Die Markteinführung der Module wird ebenfalls im zweiten Quartal stattfinden und gibt den Startschuss für eine digitale Marketingkampagne. Die Zielabsatzmärkte sind neben dem DACH-Raum weitere europäische Länder wie die Benelux-Staaten, Italien, Frankreich, Polen, Großbritannien sowie Länder in Nordeuropa. Weiterhin will Meyer Burger seine Module künftig auch in den USA, Australien und Japan verkaufen.

«Wir wollen Meyer Burger als die führende europäische Solarmarke positionieren und dabei neue Standards setzen. Mit Jung von Matt haben wir eine internationale Leadagentur gewählt, die bereit ist, Regeln zu brechen und gleichzeitig mit hoher Kreativität, strategischem Denken und einem tiefen Verständnis für die Kunden überzeugt», sagte Moritz Borgmann, der in seiner Rolle als Geschäftsführer der Meyer Burger (Industries) GmbH für Vertrieb und Marketing verantwortlich ist. Die Leistungen umfassen den kompletten Markenauftritt vom Logo bis zum Corporate Design und die neue strategische Ausrichtung und Positionierung der Marke Meyer Burger sowie eine digitale Marketingkampagne. Zum Kundenkreis von Jung von Matt gehören Unternehmen wie BMW, Sixt und eBay.

Das Team um die JvM-Geschäftsführer Markus Bode und Sven Rebholz hat sich dabei bewusst für eine agile Zusammenarbeit entschieden: «Mit Meyer Burger gehen wir in der Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur neue Wege. Wir setzen auf eine agile Kooperation, bei der wir die besten Köpfe für das Projekt aus der JvM-Gruppe zusammenbringen, um zielgerichtet kreative Lösungen gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln. In nur drei Monaten haben wir eine umfassende Marktanalyse durchgeführt, eine neue Markenidee entwickelt und die Positionierungsstrategie erarbeitet.»

Die neue Positionierung und der neue Auftritt der Marke werden zur Online-Bilanzmedienkonferenz am 11. März präsentiert.

Meyer Burger startet 2021 mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und Solarmodulen. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, Produkte auf den Markt zu bringen, die effizienter und ertragsstärker sind als die derzeitigen Standard-Produkte. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeitende an Fertigungsstätten in der Schweiz und in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA und Asien.

Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und ist ein führendes Technologieunternehmen, spezialisiert auf innovative Systeme und Produktionsanlagen für den Solarmarkt. Das Unternehmen hat die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden.

Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

