MEHRWEGKONZEPTE BEI ARAMARK: RECUP UND VYTAL FÜR EINEN UMWELTFREUNDLICHEN VERPACKUNGSKREISLAUF

März 2021.

Neu-Isenburg, März 2021. Nachhaltigkeit ist seit langem eines der wichtigsten Themen bei Aramark, so auch im Bereich Verpackungen. Hier bietet das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern ReCup und Vytal zwei praktische und hygienische Mehrwegsysteme an, die je nach Kundenbedürfnis eingesetzt werden können. „Bei allen unseren Angeboten achten wir stets darauf, dass sie möglichst nachhaltig sind“, sagt Arnd Rune Thomas, Geschäftsführer Operations bei Aramark. „Nicht jeder Gast hat sein eigenes Behältnis dabei, wenn er in der Betriebsgastronomie gesundes Essen für unterwegs, fürs Homeoffice oder zu Hause mitnehmen möchte. Diese Lücke zu füllen, liegt uns sehr am Herzen.“ Sowohl ReCup als auch Vytal bieten verschiedene recyclebare Behältnisse für Speisen und Getränke an, mit denen sich das To-Go-Geschäft nachhaltig gestalten lässt.

Einfacher ReCup-Prozess mit Pfand

ReCup hat Schalen, Bowls und Cups in verschiedenen Größen im Programm. Für alle Behälter bezahlt der Ausgabebetrieb Pfand an ReCup, das bei der Ausgabe der Gerichte pro Box an den Gast weiterberechnet wird, beispielsweise ein Euro für Kaffeebecher oder fünf Euro für eine Bowl. Das ReCup-System sieht vor, dass die Behälter nicht nur im eigenen Restaurant, sondern bei vielen externen Partnern wie beispielweise Alnatura oder Aral-Tankstellen zurückgegeben werden können. Hier erhält der Gast sein Pfand zurück und die Bowls und Cups werden nach hygienischer Reinigung wieder neu verwendet. „Wir haben die ReCup-Produkte schon eine Weile im Einsatz und sie werden sehr gut von unseren Gästen angenommen, unter anderem dank des flexiblen Pfandsystems”, so Hartmut Muxfeldt, Aramark-Betriebsleiter bei der Roche Diagnostics GmbH.

Digitalisierter Kreislauf mit der Vytal-App

Bei Vytal wird der Prozess digital über eine App gesteuert, die sich der Gast auf sein mobiles Endgerät lädt. Mit seiner Registrierung erhält er automatisch einen persönlichen QR-Code, der später an der Kasse gescannt wird. Auch die Behälter von Vytal sind mit einem QR-Code versehen. Hat sich der Gast sein Gericht ausgesucht und eingepackt, werden beide Codes gescannt und zugeordnet. Jetzt hat er 14 Tage Zeit, um die Schale wieder abzugeben – entweder in der Betriebsgastronomie oder bei jedem Vytal-Partner, beispielsweise in ausgewählten Rewe-Supermärkten. Dort werden die Behälter gesammelt, innerhalb des Kreislaufs hygienisch gereinigt und wiederverwendet. Christian Scheib, Aramark-Betriebsleiter bei SAP Walldorf, erklärt: „Sowohl den Gästen als auch uns ist es wichtig, Verpackungsmüll so gut wie möglich zu vermeiden. Mit Vytal haben wir den idealen Partner für den To-Go-Bereich gefunden. Dank der App lässt sich das Ganze einfach in den Alltag integrieren.”

„Für Aramark sind beide Systeme eine optimale Lösung für einen nachhaltigen Mehrweg-Prozess“, so Arnd Rune Thomas. „Die Behälter sind alle wärmeisolierend, bruch- und auslaufsicher, spülmaschinengeeignet und können in die Mikrowelle gegeben oder auch eingefroren werden. Damit kann jeder Aramark-Gast seinen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten und etwas für unsere Umwelt tun.“

